«Газпром газораспределение Ленинградская область» обеспечен российскими материалами и оборудованием

В работе также используется российская строительная техника, которая выгодно отличается от импортных аналогов ценой, неприхотливостью в эксплуатации и ремонтопригодностью.

Информационная безопасность IT-систем, задействованных в догазификации, обеспечивается только за счет отечественного оборудования и программного обеспечения.

Догазификация в Ленинградской области идет по графику. Заключены около восьми тысяч договоров на бесплатное подведение газа до границ участков, из них 43 % уже выполнены.