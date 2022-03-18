«Газпром газораспределение Ленинградская область» обеспечен российскими материалами и оборудованием
«Газпром газораспределение Ленинградская область» при выполнении газификации и догазификации использует преимущественно отечественное оборудование и материалы. Компания закупает пункты редуцирования газа в Санкт-Петербурге, стальные трубы – в Свердловской области, полиэтиленовые – в Вологде. Краны разных диаметров производят московские и саратовские предприятия.
Рубрики: ЖКХ
В работе также используется российская строительная техника, которая выгодно отличается от импортных аналогов ценой, неприхотливостью в эксплуатации и ремонтопригодностью.
Информационная безопасность IT-систем, задействованных в догазификации, обеспечивается только за счет отечественного оборудования и программного обеспечения.
Догазификация в Ленинградской области идет по графику. Заключены около восьми тысяч договоров на бесплатное подведение газа до границ участков, из них 43 % уже выполнены.
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