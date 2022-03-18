Горожанин дореволюционного времени: портрет в деталях

Нечасто в Гатчине, да и не только в ней, увидишь экспозицию, практически полностью посвященную мужчинам. Автор выставки, собиратель и хранитель этих уникальных предметов - художник-реставратор Людмила Ковалёва.

Людмила Евгеньевна в прошлом — сотрудник лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа. Она не причисляет себя к коллекционерам, говоря о себе скорее как о собирателе и хранителе совершенно уникальных предметов быта, народных промыслов, рукоделия.

Для Людмилы Ковалёвой эта выставка — пятая по счету в Гатчине, и каждая из предыдущих экспозиций вызывала неизменный интерес у гатчинцев. Последняя экспозиция стала совместным проектом с музеем города Гатчины.

- Мне прежде всего были интересны милые дамские пустячки — детали женской одежды, украшения из бисера и пайеток, шляпные булавки, пуговицы, - отмечает Людмила Ковалёва. - Позже к ним добавились шляпки, сумочки, перчатки, вышивки и многое другое, что составляло быт горожанки более ста лет назад. В последнее время к дамской теме добавилась тема мужского костюма и аксессуаров. Мужская мода всегда оказывается в тени женской, но она не менее интересна.

В новой экспозиции представлены предметы повседневного быта горожанина XIX - начала ХХ века, которые рассказывают о модных веяниях, привычках, традициях и вкусах мужчин того времени.

- Для меня безусловно интересны костюмы — и мужские и женские: это моя тема как профессионального реставратора тканей, - говорит Людмила Евгеньевна. - Много что доводилось реставрировать из мужского и женского платья для разных музеев. Но также интересны и такие вот мелочи, которые тоже несут в себе уникальную информацию о своем времени. Из деталей гардероба, бытовых мелочей складывается образ мужчины дореволюционного времени.

На выставке можно увидеть предметы из обихода мужчин разных сословий. Это держатели для спичек, портрезоры (монетницы), кошельки и визитницы, лайковые перчатки, распялки для перчаток, «кабинетные» предметы — держатели для деловых бумаг, пенсне, чернильницы-непроливайки.

Представлены и предметы дореволюционного быта — антикварная солдатская фляжка времен Первой Мировой войны, яйцеварка начала XX века, для которой использовался сухой спирт, зеркала и щетки для волос, графин фабрики братьев Корниловых, посуда, подстаканники, щипчики для снятия нагара со свечей.

На выставке есть интересная коллекция старинных запонок с расписной эмалью, выполненные в технике лессировки на металле. Запонки с охотничьими сюжетами, с изображением игральных карт разных мастей, животных, якорей, музыкальных инструментов — как и зажимы для галстуков, они подчеркивали стиль, статус и даже увлечения их владельца. Есть и специальные запонки для воротничков и манишек, подманжетники и другие аксессуары мужского костюма.

Самые объемные экспонаты в этой коллекции — английский цилиндр, обтянутый шелковым плюшем, и мужская рубашка.

Как рассказала Людмила Ковалёва, многие из этих аксессуаров поначалу были очень дорогими, доступными лишь для представителей высшего общества, но потом «ушли» в сословия попроще.

Небольшая коллекция пуговиц - мечта филобутониста (собирателя пуговиц). Здесь есть пуговицы со сценами охоты, ливрейные пуговицы, пуговицы с родовыми гербами: у каждой из них своя история, далеко не всегда разгаданная.

- Вроде бы такая пустяковая вещица — пуговица, но она тоже может рассказать нам и о владельце, и о его костюме, и о его принадлежности к тому или иному сословию и роду занятий, - говорит Людмила Евгеньевна.

Экспозиция предметов дополнена фотографиями мужчин-горожан времен XIX - начала ХХ века. Рекламные афиши и постеры иллюстрируют новинки товаров, которые могли приобрести обыватели в начале ХХ века.

Выставка Людмилы Ковалёвой «Горожанин XIX - начала ХХ века продлится музее города Гатчины до 8 мая.

Юлия Лысанюк