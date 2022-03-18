Крымская весна: мы вместе 8 лет

Гатчинцы – руководители города и района, депутаты, ветераны, молодежь, волонтеры, военные, жители и гости города – собрались, чтобы отдать дань историческому событию. 16 марта 2014 года в Крыму прошел всенародный референдум, 18 марта 2014-го был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

Глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим поздравила гатчинцев с годовщиной присоединения Крыма, подчеркнув, что «вместе с крымчанами мы были все эти годы. Мы радуемся, как развивается Крым. Непростые времена переживаем мы сегодня, но у России – великая история, победа будет за нами».

Приветствуя всех собравшихся, глава Гатчины и района Виталий Филоненко подчеркнул, что Крым всегда был, есть и будет в составе России. Но надо справиться и с другой бедой:

- Больно смотреть на то, что сейчас происходит на Украине. Но я убежден: скоро и наша «младшая сестра» вернется в круг семьи. Это будет, мы в это верим.

От имени губернатора Александра Дрозденко, правительства и избирательной комиссии Ленинградской области с годовщиной присоединения Крыма всех поздравил председатель областного избиркома Михаил Лебединский:

- Я помню 16 марта 2014 года. Мы надеялись, что Крым и Севастополь вернутся в родную гавань. Сегодня, по прошествии восьми лет, мы можем сказать, что это было правильное историческое решение. Крым развивается как субъект Российской Федерации. Сегодня там хорошо. Но я помню и 17 марта 1991 года, когда 77% наших жителей проголосовали за сохранение страны. Но, к сожалению, руководство страны приняло другое решение, и мы теперь за это рассчитываемся.

От имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и депутатов областного парламента очень ярко, эмоционально выступила Татьяна Бездетко:

- За эти восемь лет народ Крыма пережил много испытаний. Они выстояли, все регионы России пришли на помощь крымчанам. Сегодня мы все вместе переживаем за судьбу Донецкой и Луганской республик. Мы, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, всецело поддерживаем решение нашего президента о спецоперации. И мы преклоняемся перед нашими защитниками, перед теми, чья профессия – родину защищать. Недругам России хотелось бы, чтобы мы шли против нашего президента. Но – и, я думаю, вы со мной согласитесь – не дождутся!

Генеральный директор кондитерского холдинга «Нева» Владислав Горкунов поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и отметил, что санкции, последовавшие за этим историческим событием, имели положительный эффект для развития производства.

Солидарность с решением президента выразили директор Сиверской школы № 3 Ольга Воропаева, глава администрации Кобринского поселения, ветеран боевых действий Вячеслав Федорченко, руководитель центра тестирования ГТО Гатчинского района, чемпионка мира по конькобежному спорту среди ветеранов 2018 года Александра Валуева.

Руководитель Гатчинского отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» Екатерина Смирнова, поздравляя всех с годовщиной присоединения Крыма, выразила мнение молодежи и большинства наших сограждан:

- Крымская весна объединила нас и доказала: мы – один народ. Мы своих не бросаем. Но Крымская весна не могла быть возможной без волевого политического решения нашего президента. Возвращение в Россию исконных земель и города-героя Севастополя, торжество исторической справедливости – во многом его заслуга. Совсем недавно было принято еще одно непростое, но очень важное решение: о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После восьмилетних бомбежек Донецкой и Луганской республик, после восьмилетнего искажения истории, принижения нашей культуры, русского языка, наша армия ценой невероятных усилий борется с нацистами, предотвращая эскалацию конфликта. Сегодня мы поддерживаем нашу армию: Гатчина – с вами, Ленинградская область – с вами. Вся Россия поддерживает вас!

На концерте выступал танцевальный коллектив «Эльдорадо», пели лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ирина Бухонко, Борис Демин, вокальный ансамбль из Петербурга «Огни города». После мероприятия всех пригласили на просмотр фильма «Крымский мост. Сделано с любовью».

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой