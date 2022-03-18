В перспективный план работы Совета при главе администрации Гатчинского района по межнациональным отношениям внесено 24 вопроса, в том числе проведение традиционного фестиваля народных игр и национальных видов спорта в Пудости, Дни славянской письменности в городе Гатчине, традиционных праздников татарско-башкирского общества «Юлддаш», участие гатчинской делегации в летнем празднике ингерманландских финнов Юханнус, который в этом году пройдет в Ломоносовском районе и другие.

В ходе заседания обсуждались вопросы профилактики молодежного экстремизма, реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов России, проживающих на территории Гатчинского района. С информацией выступили сотрудники администрации и учреждений культуры.

Директор Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова выступила с предложениями по проведению праздника карело-финской культуры «Легенды северных широт» по мотивам эпоса «Калевала».

На совещании внесли изменения в состав совета. Среди новичков – председатель Общественной палаты Гатчинского района Елена Вахрина, настоятель местной религиозной организации «Приход Божией Матери Кармельской Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве» Ежи Глински, член Молодежного совета Гатчинского района Анна Лубина и другие. Всего в состав совета входит 42 человека.

Во время заседания прозвучали предложения дополнить состав совета и расширить план мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Дополнения и корректировки будут вноситься в зависимости от значимости и актуальности вопроса.

- Исторически Гатчинский муниципальный район был многонациональным и многоконфессиональным. Мы научились жить и принимать взвешенные решения, выстраивать совместные действия таким образом, чтобы были обеспечены межнациональная и межконфессиональная стабильность. Мы научились понимать и чтить традиции друг друга, с уважением относиться к выбору наших жителей. Все мы сейчас одинаково оцениваем события и поддерживаем политику нашего президента по сложившийся ситуации. От нашей сплоченности и нашего единения сейчас, как никогда, зависит очень многое - зависит благополучие и развитие нашей страны, - сказала, обращаясь к членам совета, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева