Памяти убиенных гатчинских священнослужителей

Ежегодно, именно в этот день, собираются верующие гатчинцы, чтобы почтить память невинно убиенных 12 марта 1938 года священнослужителей и мирян.

По пути следования автобуса в Левашово секретарь епархиальной Комиссии по канонизации святых Виктор Александрович Васильев и журналист Галина Михайловна Елфимова рассказали участникам поездки о годах гонений на веру, истории создания Левашовского мемориала.

Литию у памятника священнослужителям и мирянам Гатчинской епархии отслужил клирик Гатчинского Павловского собора иерей Иоанн Алексеев, паломники зажгли поминальные свечи и лампады, возложили к памятнику цветы.

Среди молящихся была внучка расстрелянного в этот день в 1938 г. благочинного Гатчинского округа прот. Севастиана Воскресенского – Мария.