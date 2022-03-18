Памяти убиенных гатчинских священнослужителей
По благословению председателя Комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии, благочинного протоиерея Владимира Феера и при поддержке администрации Гатчинского муниципального района 12 марта состоялась традиционная поездка прихожан храмов Гатчинского городского благочиния на Левашовское мемориальное кладбище.
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Ежегодно, именно в этот день, собираются верующие гатчинцы, чтобы почтить память невинно убиенных 12 марта 1938 года священнослужителей и мирян.
По пути следования автобуса в Левашово секретарь епархиальной Комиссии по канонизации святых Виктор Александрович Васильев и журналист Галина Михайловна Елфимова рассказали участникам поездки о годах гонений на веру, истории создания Левашовского мемориала.
Литию у памятника священнослужителям и мирянам Гатчинской епархии отслужил клирик Гатчинского Павловского собора иерей Иоанн Алексеев, паломники зажгли поминальные свечи и лампады, возложили к памятнику цветы.
Среди молящихся была внучка расстрелянного в этот день в 1938 г. благочинного Гатчинского округа прот. Севастиана Воскресенского – Мария.
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