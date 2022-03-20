Встреча у подводной лодки

По традиции митинг прошел в сквере у памятника первой серийной подводной лодке России конструкции К.С. Джевецкого.

- Гатчинское Морское собрание сердечно поздравляет матросов, старшин, мичманов, офицеров и адмиралов – ветеранов подводников, представителей промышленности и науки, чья деятельность связана с подводными лодками. Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений на благо нашей великой Родины! - сказал, обращаясь к собравшимся, председатель Гатчинского Морского собрания, ветеран-подводник, капитан первого ранга Олег Викторович Лякин.

На праздничной встрече присутствовали члены Гатчинского Морского собрания, представители Морского собрания Санкт-Петербурга, морские кадеты и преподаватели Гатчинской школы №11, представители общественных организаций, горожане и гости города.

- Сегодня наш подводный флот вновь набирает силу. У нас хорошо работают ученые, конструкторы. В нашем подводном флоте есть оружие, которого нет ни в одной стране мира, что позволяет нам сдерживать недругов, которые стараются нас сломить. И в наше непростое время, когда идет специальная операция, не многие знают, но и там работают моряки-подводники. Они своим новейшим оружием наносят точные удары из акватории Черного моря по бандам нацистов. Мы чтим и будем помнить всех, кто погиб выполняя свой долг, кто ушел в мирное время. Светлая им память! И с Днем моряка-подводника! - сказал заместитель председателя Гатчинского Морского собрания, капитан первого ранга Александр Алексеевич Аникин.

Слова выступающих на митинге были, в первую очередь, обращены к будущим защитникам Отечества – Гатчинским морским кадетам.

- Нас долгие годы пытались завоевать, поставить на колени. Но никогда этого не получалось и не получится. И вам, будущим офицерам флота, выпала большая честь отдать все свои силы, знания, умения на благо флота, на благо служения Родине, защиты ее рубежей и доказать, что вы достойны своих отцов, дедов, которые защищали наши границы, морские рубежи Родины в мирное время и в годы войны, - сказал капитан первого ранга, командир атомной подводной лодки Владимир Георгиевич Тимофеев.

Татьяна Можаева