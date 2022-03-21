О подвалах в музее-усадьбе «Рождествено»

О том, как идет реставрация в усадьбе «Рождествено», рассказал на своей страничке в соцсетях заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

- В рамках разработанного проекта предполагается значительно опустить уровень пола в подвале здания с тем, чтобы разместить там как музейные службы, так и инженерную инфраструктуру, санузлы и так далее. Надо отметить, что ранее помещения цокольного этажа никак не были задействованы в приеме посетителей. На фото виден фундамент после откопки грунта и расчистки кладки. Особый интерес представляет основание печки, которое ранее не фиксировалось. В ближайшее время реставраторы приступят к укреплению фундамента, вычинке кладки и заливке пола на новом, пониженном уровне, - сообщил Владимир Цой.

А вот какие мысли после увиденного посетили сотрудников музея-усадьбы «Рождествено»:

- Недавно мы увидели то, на чем стоял дом все это время, точнее, взгляду предстали обнаженные валуны, как обнаженная история — валуны и булыжники ушедших веков. Дом словно заговорил… Возможно, эти не слышимые нами диалоги камней звучат примерно так: «Я видел Екатерину, тогда тут был город, где он?» — «А я видел советских школьников, они тут носились и не знали про Набокова, а я знал — и про Ефремова тоже знал!» — «А вот я запомнил золотопромышленника Ивана Рукавишникова и его старшего сына Владимира», — «А я помню немцев и как они, убегая, пытались взорвать нас…» — «Эх, Вы!.. Вот я помню Алексея Петровича, я тогда просто лежал у дороги… или уже здесь, но царевича видел. Пролежал в холме 200 лет и снова увидел свет».

Этот хор каменных голосов можно легко представить, вглядываясь в кладку этих мощных валунов, наследников ледника. Определённо сегодня для них — исторический момент, и дыхание замирает при мысли, что камни фундамента были положены в землю в 1780 году — или даже раньше, в момент закладки путевого дворца царевича Алексея Петровича…