Ленинградская область — глазами гатчинских художников

На выставке представлены лучшие пейзажные работы четырнадцати талантливых художников из Гатчины и Гатчинского района. Среди них — С. Ильин, И. Радюкевич и С. Моисеев, А. Кучеров, В. Осипов и Н. Пестрецова, Т. Левшанова, А. Швецова и М. Фролова, Ю. Чудновский и Н. Качуровская, Г. Садомовский, Т. Васильева и Е. Прокопьева.

Все работы посвящены красивейшим местам Ленинградской области, включая пейзажные уголки гатчинской земли.

Студия изобразительного искусства была создана при Гатчинском Доме культуры в 1959 году. Это поистине народная изостудия, поскольку заниматься в ней могут все желающие, вне зависимости от возраста и специального образования. Многие из талантливых художников начинали свой творческий путь именно здесь, в стенах Дома культуры, чтобы потом, окончив высшее учебное заведение, стать профессиональными художниками и преподавателями студии. Гатчинская изостудия неоднократно удостаивалась высокого звания лауреата всероссийского и всесоюзного смотров народного творчества. Работы студийцев приобретены многими частными коллекционерами и музеями России.

Выставка работ гатчинской народной «ИЗОстудии» «Моя Ленинградская область» продлится в Доме культуры по 31 марта.