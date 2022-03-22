Про пастбище, стадион и уличное освещение в Пудомягском поселении

Был задан вопрос по поводу пастбища в деревне Корпикюля. Там порядка 5,5 га, жители всегда пользовались этим пастбищем, но сейчас идет спор по поводу принадлежности земель…

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, принимавшая участие в прямой линии по видеоконференцсвязи, ответила, что муниципальной земли там точно нет.

- Как только мы получим информацию о собственниках, мы вернемся к этой теме – чтобы предоставить людям возможность заготовить сено, – сказала Людмила Николаевна.

Глава 47 региона заявил, что немедленно даст поручение внимательно посмотреть, где какие земли в районе Корпикюли, и кому они принадлежат. Где паи выделены, где не выделены и т.д.

- В любом случае, мы возьмем этот вопрос под контроль, – заверил Александр Дрозденко.

Следующий звонок поступил из деревни Лукаши: жителей очень беспокоит судьба лукашевского стадиона.

Губернатор ответил, что местная администрация уже подала заявку на реконструкцию строительства стадиона на 2023 год, и пообещал взять под личный контроль прохождение заявки. Чтобы в следующем году в Лукашах был стадион.

Пользуясь случаем, жительница Лукашей задала и следующий вопрос – про освещение дороги, проходящей рядом. Там поблизости садоводство, и дети ходят в школу, а фонарей нет.

Людмила Нещадим ответила, что в течение этого года на данном участке дороги освещение будет сделано. Александр Юрьевич пообещал проконтролировать, «…чтобы эти восемь фонарных столбов были установлены до 1 октября».