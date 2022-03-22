Пропали деньги и кольцо с бриллиантом
Вместо ремонта квартиры жительница Гатчинского района лишилась денег и кольца с бриллиантом. Ремонтники скрылись в неизвестном направлении.
Рубрики: Криминал
18-го марта в Коммунарский отдел полиции обратилась жительница Коммунара. С января по 10-е марта у нее в квартире на Гатчинской улице проводили ремонтные работы строители по имени Азим и Диана. В итоге, не доделав ремонт, они перестали выходить на связь, а после их ухода хозяйка обнаружила пропажу 150 тысяч рублей и золотого кольца с бриллиантом стоимостью 40 тысяч. Полиция проводит проверку.
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