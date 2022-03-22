Родители смогут попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ

Родители будущих выпускников, бабушки и дедушки, а также общественные деятели могут попробовать свои силы в сдаче пробного Единого госэкзамена. Во время экзамена родители увидят, с какой процедурой столкнутся дети: пройдут необходимую регистрацию, заполнят бланки, сдадут мобильные телефоны и напишут сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня за 1-9 классы.

В аудитории будут находиться наблюдатели, а на входе ― педагоги и сотрудники, которые будут встречать со списками всех «экзаменующихся». Дата и время проведения пробного ЕГЭ для родителей в каждом районе будут определены в ближайшее время.

В 2022 году Единый государственный экзамен для выпускников будет проводиться без особенностей пандемийных лет, в три этапа. До 18 апреля проходит досрочный этап для выпускников прошлых лет. Основной период проводится для всех категорий участников с 26 мая по 2 июля.

ЕГЭ-2022 в регионе планируют сдавать 5 871 человек, их них 5336 ― выпускники текущего года, а также 494 выпускника прошлых лет и 39 студентов ленинградских колледжей.