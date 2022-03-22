В усадьбе Демидовых продлевают жизнь деревьям

Работы выполняются по заказу Паркового агентства Ленинградской области профессиональными специалистами, арбористами ПК «Возрождение» под руководством ведущего эксперта в этой сфере Анатолия Воробьева.

Проводится санитарно-омолаживающая и формовочная обрезка ветвей деревьев, лечение дупел, установка стягивающих конструкций, установка стягивающего обруча, распиловка, сбор и вывоз порубочных остатков.

«Подрядчик проводит работы по вырезке суши, формированию кроны под естественный вид, спиливанию скелетных ветвей и кронированию опасных скелетных ветвей деревьев, нависающих над дорожками, малыми архитектурными формами и сооружениями», - говорит начальник садово-паркового отдела Паркового агентства Ленинградской области Владимир Анашкин.

Непосредственный спил стволов и крупных веток проводится в несколько этапов, избегая задира коры и появления ран. После спиливания ветвей производится антисептирование срезов. Это обеспечивает защиту дерева от атмосферных воздействий и биологических повреждений.

При лечении дупел вычищается гнилая древесина, затем поверхность покрывается антисептиком. Дупла и повреждения, расположенные в местах крепления скелетных ветвей и открытые для попадания осадков и мусора, закрываются тонированным железом. Все работы по лечению дупел проводятся с использованием специального оборудования, что позволяет минимизировать повреждения деревьев.

Работа по лечению старовозрастных деревьев на объектах Паркого агентства продолжается.

Парковое агентство Ленинградской области