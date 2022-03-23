1 апреля стартует запись в первый класс

Уже через две недели в Гатчинском районе начинается прием заявлений в первый класс. Как сообщается на сайте комитета образования Гатчинского района, заявления в первые классы общеобразовательных учреждений на будущий 2022/2023 учебный год принимаются в период с 1 апреля по 5 сентября 2022 года. Подать заявку могут родители и законные представители будущего школьника.

Запись в первый класс проводится в два этапа:

- с 1 апреля по 30 июня принимают детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также тех малышей, которые проживают на закрепленной к школе территории.

- с 6 июля по 5 сентября в школах будут распределять оставшиеся свободные места.

Подать заявку на запись в школу можно на портале «Современное образование Ленинградской области» obr.lenreg.ru, на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти gu.lenobl.ru, в Многофункциональном центре (МФЦ) www.mfc47.ru и лично в школе.

Для подачи заявления любым из вышеперечисленных способов понадобятся следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

Подробную информацию о приеме заявлений в общеобразовательные учреждения Гатчинского муниципального района можно узнать на официальном сайте комитета образования Гатчинского района в разделе «Запись в школу».

Татьяна Можаева