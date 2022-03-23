7 пожаров за 7 дней в Гатчинском районе

16 марта в деревне Пудомяги в результате неисправности печной трубы сгорела частная баня.

В тот же день в селе Рождествено сгорел частный дом с пристройкой. Причиной пожара также стала неисправная печная труба.

18 марта в Коммунаре в многоквартирном жилом доме в одной из квартир выгорела внутренняя обстановка на площади 10 кв. метров. Проводится проверка.

20 марта в садоводстве «Волна» массива «Кобрино» в дачном доме выгорели чердачные перекрытия на площади 20 кв. метров. Проводится проверка.

В тот же день в посёлке Новый Учхоз в одной из квартир загорелась кухня. Соседи, почувствовав запах дыма, позвонили хозяину квартиры и вызвали пожарных. Возгорание потушено до прибытия спасателей. Причиной пожара стал аварийный режим работы электроудлинителя.

21 марта в садоводстве «Ольха» массива «Тайцы» сгорел дачный дом. Проводится проверка.

На следующий день в деревне Малое Верево в одной из квартир многоквартирного жилого дома обгорела входная дверь, закоптилась лестничная площадка. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района