Дизайн-проект для Гатчины победил на хакатоне

На хакатоне молодые специалисты вместе с менторами и экспертами в сфере благоустройства, градостроительства и архитектуры за три недели разработали дизайн-проекты общественно значимых территорий для 25 городов Ленинградской области. Все проекты были разработаны с учетом особенностей территорий, выделенных бюджетов и пожеланий жителей. Для этого прошли 25 сессий соучаствующего проектирования с жителями всех городов с населением больше 10 тысяч человек. Лучшие проекты, которые поддержат ленинградцы, будут реализованы.

«Я всегда говорил, что концепции благоустройства нужно создавать в тесном сотрудничестве с местными жителями. Только так удается выпускать проекты, которые максимально соответствуют запросам людей. Такую возможность уже второй год дает наш хакатон. В этом году участники конкурса представили сильные проекты. Очень внимательно ознакомился с каждым, и реализовать хочется все. Поэтому по итогам хакатона проекты всех участников будут представлены на голосовании на общероссийской платформе Минстроя. Поддержанные жителями реализуем в рамках нацпроекта», ― рассказал зампред правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Он отметил, что администрация Ленинградской области уже завершает проведение конкурсных процедур для 77 общественных пространств ― участников федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2022 года. Среди них ― 8 проектов, разработанных на хакатоне прошлого года.

Жюри, куда вошли Евгений Барановский, председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков, главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко, директор Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева и директор Центра компетенций Ленинградской области Екатерина Манжула, выбрало победителей.

Победителями HackCitySpaces 2.0 стали дизайн-проекты в следующих номинациях:

- первое место в категории для крупных городов заняла команда с проектом для Гатчины, второе ― проект для Всеволожска, третье ― для Кудрово.

- в категории городов с численностью населения до 45 тысяч человек места распределились следующим образом: первое ― Сланцы, второе — Кировск, третье — Никольское.

- в категории «лучшее решение для города от 10-20 тыс. населения» первым стал проект для Волосово, второе место ― для Шлиссельбурга, третье заняла команда с проектом для Приозерска.

Общий призовой фонд Hack City Spaces 2.0 составил 630 тыс. руб. Его обеспечили спонсоры мероприятия.

Проекты-победители, а также остальные 16 проектов будут опубликованы на единой федеральной платформе для онлайн-голосования. Оно пройдет 15 апреля - 30 мая на единой платформе. Поддержанные жителями проекты планируется воплотить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году.