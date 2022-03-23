Гатчинский парк закрывается на просушку
4 апреля Гатчинский парк закроется на традиционную весеннюю просушку.
Об этом сообщила пресс-служба Музея-заповедника «Гатчина».
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Парк будет закрыт для посещения. Совсем.
НАДОЛГО?
С 4 по 29 апреля включительно. (Но возможны изменения в связи с погодными условиями!)
ЗАЧЕМ?
Чтобы защитить парковые дорожки от разрушения и привести парк в порядок после зимы. Из-за таяния снегов дорожки наполняются влагой, и активные прогулки по ним могут повредить покрытие. Поэтому мы временно ограничиваем проход в парк.
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ПАРК ЗАКРЫТ?
Садово-парковая служба готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведется обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.
КТО ЖЕ БУДЕТ КОРМИТЬ ЛЕБЕДЕЙ?
Лебеди дважды в день получают сбалансированное питание. Все у них будет хорошо.
Надеемся на понимание!