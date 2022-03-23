Гатчинский парк закрывается на просушку

Об этом сообщила пресс-служба Музея-заповедника «Гатчина».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Парк будет закрыт для посещения. Совсем.

НАДОЛГО?

С 4 по 29 апреля включительно. (Но возможны изменения в связи с погодными условиями!)

ЗАЧЕМ?

Чтобы защитить парковые дорожки от разрушения и привести парк в порядок после зимы. Из-за таяния снегов дорожки наполняются влагой, и активные прогулки по ним могут повредить покрытие. Поэтому мы временно ограничиваем проход в парк.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ПАРК ЗАКРЫТ?

Садово-парковая служба готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведется обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.

КТО ЖЕ БУДЕТ КОРМИТЬ ЛЕБЕДЕЙ?

Лебеди дважды в день получают сбалансированное питание. Все у них будет хорошо.

Надеемся на понимание!