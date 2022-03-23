Гатчинской городской филармонии – 55!

Гатчинская городская филармония была официально создана в 1967 году заслуженным работником культуры Глебом Сергеевичем Веретенниковым на базе вечерней школы общего музыкального образования для взрослых. Она объединила большой творческий исполнительский коллектив. Оперная студия – душа народной филармонии – восхищала слушателей постановками оперных спектаклей, сценами из опер знаменитых классиков: Чайковского, Бизе, Верди, Даргомыжского, Римского-Корсакова. В тесной связи с оперной студией работал академический хор, с блеском выступал оркестр народных инструментов.

Музыкальные спектакли, концерты вокальной и хоровой музыки Гатчинской народной филармонии с успехом шли в Вологде, Череповце, Костроме, Ивангороде, Нарве, Тихвине.

Вместе со временем менялся состав учащихся музыкальной школы и исполнителей филармонии, а вместе с ним и аудитория слушателей. Но филармоническое движение в Гатчине было и остается верным своей просветительской цели, и поэтому востребовано настоящими ценителями.

Сегодня гордостью Гатчинской городской филармонии являются ее традиционные фестивали - Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», Международный органный фестиваль «Поющие трубы», Международный фестиваль детских и молодежных хоровых коллективов «Зеркало Времени, XXI век», а также концертная деятельность и замечательные творческие коллективы - Молодежная капелла Гармония им. И.В. Рогановой, Молодежный камерный оркестр, эстрадно-духовой оркестр, муниципальный оркестр русских народных инструментов - исполины, оставшиеся с прежних филармонических времен. Кто-то уже отметил 40-летие!

За десятилетия народная филармония превратилась в притягательный центр музыкального искусства, где встречается классика, народное и традиционное искусство, молодые исполнители и корифеи жанра, где вырастают собственные звезды на ярком небосклоне музыкальной Гатчины.

Пять лет, из них два труднейших года пандемии, филармонию возглавляет Надежда Владимировна Корбут.

- У филармонии особая миссия – это духовное воспитание, духовное становление нашей молодежи. А еще она имеет лечебное воздействие на человека, помогает ему обрести душевное равновесие, - уверена Надежда Владимировна. - Сейчас у всех много сложностей: ковидные ограничения и санкции, закрытые залы и границы, нам приходилось переносить концерты, менять программы. Но нужно всеми возможными путями, как это могла делать председатель комитета по культуре города Гатчины Антонина Максимовна Качалова, находить способы поддержать таланты. Несмотря на трудности, нельзя терять то, что имеем. Даже в сложные 1990-е годы, когда закрывались заводские клубы и творческие объединения, она всех подтянула в культуру. Моя мечта – сделать абонемент для детей. Надеюсь, что когда-нибудь у нас будет отдельное здание филармонии. Гатчина этого достойна!

Гала-концерт «Музыкальный вернисаж», посвященный 55-летию Гатчинской городской филармонии, состоится 27 марта в 14 часов в концертном зале Детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова, д.66).

В программе принимают участие:

- Санкт-Петербургский концертный дуэт - Заслуженный артист РФ Марк Таубе (скрипка) и Екатерина Маришкина (орган),

- лауреаты международных конкурсов Юлия Глазкова (орган; Санкт-Петербург) и Ольга Попова (саксофон; Нижний Новгород),

- квартет «АКМЕ» (Санкт-Петербург),

- лауреат Международных фестивалей Ирина Мулярчик (сопрано),

- лауреат международных конкурсов Светлана Захарова,

- лауреаты международных конкурсов Наталья Рочева (сопрано), Денис Сатушев (виолончель), Михаил Огороднов (фортепиано),

- прославленные гатчинские коллективы - театр костюма «Катюша» и ансамбль русской песни «Горница»,

и, конечно, коллективы филармонии.

- В сегодняшней ситуации только погрузившись в мир музыки, мир искусства можно найти душевный баланс, – говорит Надежда Владимировна. - После концерта человек выходит совсем другой. Это же классика, живой звук, поэтому юбилейный концерт пройдет именно в зале музыкальной школы. Филармония отсюда родом. Все участники программы настолько самостоятельны, что каждый исполнитель может дать полную концертную программу. У каждого есть своя аудитория, дай Бог поместиться в зале всем желающим. Добро пожаловать на концерт. Это будет волшебство живого звучания!

Билеты продаются в кассе ЦТЮ, т. 8 (81371) 9-52-43. Цена билета – 400 рублей.

Татьяна Можаева