И КамАЗ – в подарок!

Традиционный весенний смотр аварийно-ремонтной службы состоялся рано утром на производственной площадке предприятия.

Главным подарком к празднику для МУП ЖКХ «Сиверский» стала специализированная автомашина на базе КамАЗ от администрации Гатчинского района. Под аплодисменты ключи водителю спецмашины лично вручила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- В руках коммунальщиков - тепло, свет и уют в наших домах, стабильная работа учреждений и предприятий, чистота и порядок во дворах и на улицах. Под управлением организации находится порядка 93% многоквартирных домов Гатчинского муниципального района в 15 поселениях. Жизнь и быт около 55 тысяч человек напрямую зависят от профессионализма работников предприятия. Уверена, что КамАЗ поможет нашим труженикам в работе, - отметила Людмила Николаевна.

Поле деятельности МУП ЖКХ «Сиверский» действительно обширно. Предприятие является управляющей организацией для 997 домов общей площадью 1,1 млн кв. м. Головной офис расположен в пос. Сиверский, представительства - в каждом поселении. За 15 лет работы в МУП ЖКХ «Сиверский» сложился крепкий профессиональный коллектив, что позволяет предприятию практически самостоятельно решать все вопросы. Постепенно был сформирован свой автомобильный парк. На предприятии есть и свой ремонтный участок, что позволяет значительно экономить средства. В рамках программы «Энергосбережение» в 75 многоквартирных домах установлены автоматические индивидуальные тепловые пункты.

Минувший 2021 год стал годом проверки для всей сферы ЖКХ, и сложившаяся сегодня социально-экономическая ситуация не обещает быть простой. Но в праздничный день не говорили о проблемах.

- Я горжусь своим коллективом, - сказал, обращаясь к коллегам и гостям, директор управляющей организации, ветеран труда Ленинградской области Алексей Владимирович Рыжов. - У нас сегодня единая, сплоченная команда, сплав опыта и молодости. Что касается всех трудностей нашей сферы и сегодняшней обстановки, хочу отметить, что мы выжили, потому что выбрали верную стратегию изначально. Мы научились все делать в доме своими руками, своими специалистами. У нас импортные – только блоки домофонов. Так мы найдем, откуда их брать. Все остальное мы сами можем сделать. Мы с вами два года боролись с ковидом. А то, что сейчас в отношении России делается, – путь тешатся враги, а мы выживем, потому что мы – русские.

Алексей Владимирович Рыжов тепло поздравил коллектив с профессиональным праздником и выразил особую благодарность молодому поколению – сегодня на предприятии очень много молодых сотрудников.

- Если на предприятии есть молодежь – значит, у него есть перспектива. Наша отрасль была и будет, она – жизнеобеспечивающая. И это очень важно. На нас лежит огромная ответственность: мы ответственны за большую часть Гатчинского района. Правильно говорят, кто много делает – с того и больший спрос. Любой знает, что человек ежедневно восемь часов находится на работе, а остальное время проводит в жилых помещениях. И мы должны все сделать, чтобы нашим жителям был обеспечен комфорт и безопасность. Вы знаете все тонкости нашей профессии. И за это вам низкий поклон! – сказал Алексей Владимирович Рыжов.

Торжество прошло в теплой душевной обстановке с дружескими приветствиями, цветами, песнями, шутками и частушками на злобу дня. Центральным событием стало чествование работников предприятия: десятки человек получили заслуженные благодарности.

По традиции, первыми поздравления и подарки принимали уважаемые ветераны, которые уже закончили трудовую деятельность, - начальник ЖЭУ Войсковицкого поселения Валентина Коноводова, чей общий стаж в ЖКХ составляет 16 лет, начальник ЖЭУ Сусанинского поселения Юрий Ковинский, отработавший в ЖКХ 10 лет, электрогазосварщик аварийно-ремонтной службы Александр Трофимов, за плечами которого 26 лет стажа в ЖКХ.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленное старание в работе Благодарственными письмами депутатов Законодательного собрания Ленинградской области награждены инженер-диспетчер Лилия Фролова, мастер ЖЭУ Рождественского поселения Алексей Щигровский, прораб строительного участка Виктор Гуляев, мастер ЖЭУ Веревского поселения Татьяна Новожилова, мастер ЖЭУ Дружногорского поселения Николай Социн, инженер-диспетчер Ирина Карклинь, начальник ЖЭУ Сиверского поселения Виктория Козявина, начальник ремонтной службы АРС Игорь Мищенко, начальнику ЖЭУ Дружногорского поселения Ирина Кузнецова, мастеру ЖЭУ Новосветского поселения Альбина Анисимова, инженер-диспетчер Татьяна Лукьянова, руководитель отдела информационных технологий Дмитрий Осипенко, мастер ЖЭУ Сусанинского поселения Любовь Сударева, слесарь-сантехник АРС Виктор Захаров, водители Владимир Русаков, Владимир Мыскин, Геннадий Кочумаров и др.

Особо на празднике отметили юбиляров 2022 года, среди которых электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Владимир Николаевич Козик, слесарь-сантехник ЖЭУ Елизаветинского поселения Сергей Алексеевич Мехничев, слесарь-сантехник ЖЭУ Войсковицкого поселения Вадим Николаевич Секлетов, слесарь-сантехник АРС Олег Александрович Меновщиков, заместитель технического директора – начальник производственно-технического отдела Борис Анатольевич Матвеев, слесарь строительного участка Василий Николаевич Васильев, ведущий инженер по сметам Людмила Борисовна Пятницкая, старший референт Светлана Евгеньевна Кутькина, начальник юридического отдела Ирина Анатольевна Григорьева.

Татьяна Можаева