Что почём на рынке труда?

- Рассказы западных политиков о том, что им удалось разрушить экономику России, создают понятное напряжение. Но мы слышим и опровержение этих утверждений. Как сейчас работают предприятия Ленинградской области?

- Ситуация на рынке труда, регистрируемая безработица остается стабильной. Мы по-прежнему входим в число лидеров РФ по самому низкому уровню безработицы. На сегодняшний день в качестве безработных зарегистрировано 3800 человек на всю область. Притом, что в нашем банке данных – около 56 тысяч вакансий. До сих пор не поступило ни одного официального сообщения от работодателя о сокращении работников.

- Ряд крупных компаний – такие, как «Икеа», «Макдональдс», приостановили свою деятельность на территории РФ. Значит ли это, что сотрудники отпущены в отпуск без сохранения заработной платы? Или условия другие?

- Совместно с комитетом экономического развития Ленобласти мы ежедневно мониторим все предприятия в регионе. И в первую очередь, по поводу предполагаемого высвобождения персонала. В основном, западные компании только приостановили свою деятельность.

В частности, «Икеа»: торговые площади закрыты, производственные мощности приостановлены. Но весь персонал продолжает работать и получать частично зарплату. Все это происходит в соответствии с трудовым законодательством, под контролем комитета по труду, комитета экономического развития, государственной инспекции по труду и прокуратуры Ленобласти. За период с 1 марта ни одного обращения о нарушении трудового законодательства не поступило.

- А по поводу сокращения работников, переориентации предприятия? Есть такие сигналы?

- Есть сокращение производства, но оно плановое и не связанное с данной ситуацией. Некоторые работодатели приостановили массовое высвобождение и уже приглашают своих бывших работников на другие предприятия.

Хочу успокоить граждан: все компании заинтересованы в продолжении работы и сохранении трудового коллектива. Мы ежедневно связываемся со службами по подбору персонала. Задаем работодателям вопрос: «Вы приостановили деятельность, но у вас есть вакансии – вы будете их снимать?». Нам отвечают: «Ни в коем случае. Нам нужны люди. Мы проводим подбор специалистов».

- Предприятия какого масштаба – от какой численности работников вы мониторите?

- Конечно, в обязательном порядке крупные, системообразующие. Но мы стараемся охватить весь бизнес. Ситуация в каждом районе области на рынке труда разная. Если сравнить, например, Всеволожский район и Лодейное Поле: совершенно разная численность населения и количество предприятий. Служба занятости сейчас перестраивает свою работу, мы больше взаимодействуем с работодателями.

- Сейчас ситуация стабильная. Но если вдруг события будут развиваться по негативному сценарию, какие есть меры поддержки? Как будет работать служба занятости?

- Спасибо ковиду – мы научились работать с восьми утра и до бесконечности. В прошлом и позапрошлом году к нам обращалось около 72 тысяч граждан в год, а численность сотрудников центра занятости, непосредственно работающих с соискателями и работодателями, – 290 человек. Мы выдержали. Так что нагрузка нас не пугает. Мы будем работать в нормальном режиме.

Что касается мер поддержки, пособие по безработице выплачивается из федерального бюджета. Деньги есть. Никаких проблем с финансированием нет.

По поводу региональных мер поддержки: мы продолжаем организовывать общественные работы, которые очень хорошо себя зарекомендовали и помогли многим жителям области в сложной финансовой ситуации во время пандемии. Это касается не только безработных. Мы предлагали те же варианты трудоустройства и временно неработающим, и тем, кто хотел подзаработать. Заработная плата была не меньше двух МРОТ. Работодатели, у которых было стабильное финансовое положение, платили за эти работы больше. И, кроме того, это хороший инструмент, чтобы люди остались на постоянную работу. Есть положительные примеры. После общественных работ многие были трудоустроены в ДРСУ на постоянной основе.

Притом, что общественные работы – это отнюдь не только благоустройство. Спектр широк. Возможностью временного трудоустройства на общественных работах у нас воспользовалось порядка 1500 человек в год.

- Сейчас эта мера действует?

- Мы готовы организовать общественные работы, если есть желающие. Надо, чтобы граждане обращались в службу занятости в качестве ищущих работу. Этим можно заниматься даже в свободное от основной работы время.

И, кроме общественных работ, мы продолжаем организовывать временные работы: для инвалидов, для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. А также у нас большой охват жителей в части прохождения профессионального обучения и получения новой профессии. Это хорошая мера поддержки. Мы живем в такое время, когда учиться надо всю жизнь. К примеру, если в процессе модернизации производства какая-то линия закрывается – и открывается другая, мы переобучаем персонал.

Есть еще вариант получения новой профессии – по нацпроекту «Демография», в рамках которого мы организуем обучение разных категорий граждан: молодых матерей, воспитывающих детей до 7 лет, граждан в возрасте за пятьдесят, молодежи до 35 лет. Это не считая безработных.

- Если у работника нет информации о планах работодателя и перспективах работы, может ли он обратиться в службу занятости, чтобы получить дополнительную профессию?

- Да. На нашем сайте есть информация об имеющихся курсах и образовательных учреждениях, на базе которых проходит это обучение.

Мы занимаемся еще и профориентацией. В год примерно 30 тысяч граждан получают услуги по профориентации. Это и выпускники школ, и люди за 40, и за 50. Например, человек отработал много лет на одном предприятии, но пришло время что-то менять. Можно обратиться в службу занятости: у нас есть профконсультанты, психологи, которые проводят тестирование, определяют, в каком роде деятельности человек мог бы проявить свои лучшие качества.

Сейчас начинается время ярмарок учебных мест. Мы взаимодействуем с разными образовательными учреждениями. Приглашаем выпускников, чтобы рассказать и показать, какие профессии можно получить. Все предложения стараемся привязать к рынку труда – к тому, что сейчас востребовано. Желающие могут обратиться в любой филиал центра занятости к консультанту.

- Ваши рекомендации выпускникам и людям, которые выбирают профессию? Что востребовано на рынке труда в Ленобласти сейчас и будет востребовано в перспективе?

- В первую очередь, профессии в области строительства. По всей области строятся жилые комплексы, детские сады, школы, предприятия. Нужны специалисты строительных специальностей, начиная от рабочих и заканчивая руководящим составом. Много специалистов востребовано именно в промышленности, причем не с высшим, а со средним специальным образованием.

Также очень необходимы медики: врачи, средний медперсонал, фельдшеры. И еще одно направление – торговля. Очень много вакансий заявлено от торговых сетей.

Напоминаю, что обратиться в службу занятости можно через портал «Работа в России». Граждане заполняют форму, и мы их приглашаем на прием.

Екатерина Дзюба