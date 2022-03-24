Ленинградская область вошла в пятерку ведущих производителей шампиньонов России
Итоги работы за год отрасли культивированных грибов подвёл Мин-сельхоз РФ. Всего в 2021 году в стране произведено 111 тыс. тонн грибов из них 7,3 тыс тонн (6,6%) — в Ленинградской области.
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Высоких показателей области удалось добиться с вводом в строй шампиньонного комплекса агрофирмы «Выборжец».
При этом Ленинградская область не только крупнейший производитель готовой продукции, но и один из главных производителей в России питательного гранта — компоста для выращивания грибов.
С выходом «Выборжца» на полную проектную мощность область будет производить порядка 11 тыс. тонн грибов в год и более 40 тыс. тонн компоста.
Всего в области культивированием грибов занимаются компании «Выборжец», «Приневское», «Южный гриб» и ряд фермерских хозяйств.
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