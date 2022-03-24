Новые победы «соколят»
В Тихвине прошел Международный турнир по боевому самбо имени кавалера ордена Мужества Ярослава Иванова, посвященный подвигу воинов-десантников 6-й роты.
Рубрики: Спорт
Участниками турнира стали воспитанники спортивного клуба «Сокол» Алексеев Андрей, Плюснин Макар, Корух Даниил, Бигаев Тамерлан и Плюснин Лукьян. Ребята добились отличного результата: пять спортсменов смогли завоевать 11 кубков. Специальным призом «За волю к победе» был награждён Андрей Алексеев, который выступал в другой возрастной категории.
По итогам соревнований СК «Сокол» занял 2-е командное место.
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