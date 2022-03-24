Новые победы «соколят»

Наиболее популярная "пара" в криптовалютном мире — это BTC/USD, курс Bitcoin к доллару. За годы с 2011 крипто-фиатный курс сильно вырос, а биткоин превратился в крупнейшую по капитализации криптовалюту с высокой рыночной стоимостью. Благодаря чрезвычайной волатильности и боль-шим объёмам, BTC/USD даёт возможность для заработка на курсовой разнице. Это торговля отличается от механизмов, которые используются на Forex, где колебания фиатных валют незначительны, поэтому нужно обладать серьезным капиталом или использовать маржинальную торговлю, беря "в долг" на время у брокера. Хотя "с плечом" можно торговать и биткоином.