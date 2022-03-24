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Область желает военнослужащим здоровья

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков посетили в госпитале в Лебяжьем военнослужащих, проходящих лечение после ранения в ходе специальной военной операции на Украине.

Рубрики:  Общество

Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Сергей Шилин доложил командующему обстановку: «Все пациенты находятся в стабильном состоянии, в нашем госпитале они получают необходимую медицинскую помощь с использованием высокотехнологичного оборудования. В настоящее время военнослужащие выздоравливают».

В лечебных палатах губернатор и командующий пообщались с ранеными.

От имени ленинградцев Александр Дрозденко поздравил их с наступающим Днём войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается 27 марта, поблагодарил за службу и пожелал здоровья.

Командующий округом и губернатор вручили военнослужащим памятные подарки к предстоящему празднику.