Область желает военнослужащим здоровья
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков посетили в госпитале в Лебяжьем военнослужащих, проходящих лечение после ранения в ходе специальной военной операции на Украине.
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Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Сергей Шилин доложил командующему обстановку: «Все пациенты находятся в стабильном состоянии, в нашем госпитале они получают необходимую медицинскую помощь с использованием высокотехнологичного оборудования. В настоящее время военнослужащие выздоравливают».
В лечебных палатах губернатор и командующий пообщались с ранеными.
От имени ленинградцев Александр Дрозденко поздравил их с наступающим Днём войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается 27 марта, поблагодарил за службу и пожелал здоровья.
Командующий округом и губернатор вручили военнослужащим памятные подарки к предстоящему празднику.
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