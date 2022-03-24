«ОтДУШина» - народный проект для тех, кто потерял надежду

Как рассказал руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов, ремонт и благоустройство этого старого помещения проводились исключительно на средства и силами волонтеров фонда и его друзей. Народный во всех смыслах проект «ОтДУШина» получил благословение настоятеля Покровского собора в Гатчине, протоиерея Михаила Юримского. 19 марта состоялось освящение помещений нового социального центра.

Центр оборудован удобной душевой комнатой и туалетом. В коридоре разместились большая стиральная машина и сушилка. Теперь у людей, которые живут на улице, есть возможность помыться, постирать и высушить свои вещи, получить чистую одежду, белье и обувь, горячее питание или продуктовый набор.

В еще одной комнате можно отдохнуть, выпить чай, посмотреть телевизор. Гостей центра встречает опытный социальный работник, который от имени фонда может предложить помощь в восстановлении документов, в поисках временного приюта или реабилитационного центра, налаживании контактов с родными или отправке домой. При необходимости будет оказываться и доврачебная помощь.

При этом никто не потребует у такого человека документы. Как говорят сотрудники фонда «Благо Дари», на данный момент в Ленинградской области получить такой комплекс социальных услуг человеку, оказавшемуся без крыши над головой, а зачастую и без документов или регистрации, практически невозможно.

По словам Олега Богданова, основная задача проекта «ОтДУШина» - социальная адаптация и дестигматизация бездомных людей. У человека, оказавшегося на улице, теперь есть возможность не просто получить внешний ресурс для выхода из кризиса, но и выработать при помощи специалистов центра внутренний ресурс, который станет для него главной опорой.

- Важно понимать, что главное — не душ и даже не стиральная машина, а весь этот объект в целом, - говорит Олег Богданов. - Настоящая задача «ОтДУШины» - чтобы она была. То есть, чтобы у человека была хоть какая-то отдушина. Тогда у него появляется выбор, который раз за разом будет становиться более осознанным и сконцентрированным... Человек нуждается в человеке. Он должен знать, что кому-то нужен. Эта формула распространяется не только на людей бездомных, но и на всех людей вообще. Нам очень важно быть нужными кому-то. Подчеркну, не полезными, а именно нужными. На самом деле бездомные люди очень внимательно относятся к тому, насколько ты искренен, насколько для тебя важно помочь им...

Как считает Олег Богданов, очень важно, что в центре находится социальный работник, готовый вместе с человеком шаг за шагом выстраивать индивидуальный план выхода из кризиса.

- Конечно, это очень мало для конкретного человека, но очень много для конкретного города, - отмечает Олег Геннадьевич. - Центр сам по себе нужен для профилактики — бездомности, заброшенности, отверженности. Мы надеемся, что «ОтДУШина» будет влиять на отношение общества к исключенным из него людям.

Также среди задач этого проекта - распространение информации, работа со стереотипами, вовлечение волонтеров и студентов в работу с бездомными людьми на территории центра. Студенты направления «Социальная работа» будут участвовать в социальном сопровождении людей в трудной жизненной ситуации, получая опыт практической работы.

Помимо проекта «ОтДУШина», фонд «Благо Дари» уже приступил к реализации еще одного социального проекта — помощи одиноким и нуждающимся людям, которые проходят лечение в гатчинских больницах. По запросу социальных работников волонтеры собирают и передают в больницы памперсы, питьевую воду, одежду на выписку.

Сотрудники и волонтеры фонда «Благо Дари» от души благодарят всех, кто принял участие в создании социального центра для бездомных «ОтДУШина»!

Юлия Лысанюк