Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

Победы легкоатлетов из Коммунара

Легкоатлеты из Коммунарской ДЮСШ добились хороших результатов в Первенстве Ленинградской области по лёгкой атлетике «Зимний стадион».

Рубрики:  Спорт

Среди юношей и девушек среднего и старшего возрастов победителями соревнований стали: Багоцкая Диана (бег 60 метров), Щербанюк Инесса (толкание ядра) и Белавин Илья (бег 800 метров).

Серебряными призёрами стали Анисимов Руслан (барьерный бег 60 метров), Ноговицин Максим (прыжок в высоту) и Зайцев Дмитрий (бег 200 метров).

Бронзовые призёры - Захар Ильин (бег 60 метров и 200 метров), Зайцев Дмитрий (бег 60 метров).