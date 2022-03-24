Победы легкоатлетов из Коммунара
Легкоатлеты из Коммунарской ДЮСШ добились хороших результатов в Первенстве Ленинградской области по лёгкой атлетике «Зимний стадион».
Рубрики: Спорт
Среди юношей и девушек среднего и старшего возрастов победителями соревнований стали: Багоцкая Диана (бег 60 метров), Щербанюк Инесса (толкание ядра) и Белавин Илья (бег 800 метров).
Серебряными призёрами стали Анисимов Руслан (барьерный бег 60 метров), Ноговицин Максим (прыжок в высоту) и Зайцев Дмитрий (бег 200 метров).
Бронзовые призёры - Захар Ильин (бег 60 метров и 200 метров), Зайцев Дмитрий (бег 60 метров).
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