Генеральный план Гатчины отправили на доработку

Как отметил председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского района Дмитрий Коновалов, Гатчина – активно развивающийся город. В нем, по предварительным данным последней переписи, проживает уже более 100 тысяч человек. Кроме того, город наделен новым статусом – столицы Ленинградской области.

«Такая многофункциональность и многозадачность города требует изменений генерального плана. Огромную роль играет вопрос транспорта, связи, разумного зонирования городской территории, – добавил он. – Город должен быть комфортным, работающим как живой механизм».

Новый генплан города рассчитан до 2040 года и учитывает численность населения в размере 112 тысяч человек. Как уточнил представитель организации-разработчика проекта, в целом сохраняется преемственность градостроительных решений, в том числе продолжится освоение основных площадок, где в настоящее время идет жилищное строительство. При этом новых территорий для комплексного жилищного освоения не запланировано. Изменения в основном касаются исключения уже реализованных проектов и добавления не вошедших в генплан прежде, а также утверждения города как столицы региона.

В частности, предлагается увеличить общественно-деловые и рекреационные зоны, число социальных объектов. В связи с ростом населения планируется увеличить количество мест в школах с 3635 до 6832, в детских садах с 7576 до 10192, а также построить новые библиотеки, дом культуры, спортивные комплексы и бассейны.

Также проектировщики предлагают рассмотреть два варианта размещения органов государственной власти, которые планируют переехать в столицу области: на территории индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр», а также в индустриальном парке «Дони – Верево».

Однако, как обратили внимание члены градсовета, здесь могут возникнуть сложности. Нанотехнологический центр планирует размещение новых резидентов, а вторая точка должна учитывать другой важный фактор.

«Там будет памятник – Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Это прямое поручение президента. Естественно, окружающий ландшафт не должен нарушать целостность восприятия монумента, – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. – Он крайне важный, достаточно крупный по строительным параметрам. Нам необходимо учесть в генплане, чтобы ни в коем случае никоим образом не нарушить восприятие этого будущего священного объекта».

Не устроила членов градсовета и «оторванность» органов госвласти от столицы – все же комитеты должны быть размещены в черте города. Также возникли вопросы к тому, как будут развиваться зеленые зоны, туристская сфера и другие области.

В результате проект изменений был отправлен на доработку.

«Проникнитесь любовью и уважением к городу Гатчина, – напоследок порекомендовал Евгений Барановский. – Мы говорим не о просто картинках, а о нашей столице».

Как только в проект внесут изменения, он будет рассмотрен во внеочередном порядке.

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