Светлана Рямонен – творец прекрасного

В детстве Светлана любила играть с куклами, могла часами сидеть в укромном уголочке, плести им косы и причесывать. В более осознанном возрасте начала тренироваться на родственниках, маме, а потом детях. И в какой-то момент Светлана подумала о том, что увлечение может стать профессией. Ведь никогда не поймёшь, что это твоё, пока не попробуешь. Так в 2018 году начался ее парикмахерский путь.

Выбор обучающего заведения был ответственным, важна была основательная база, чтобы после обучения не было сомнений в профессионализме. Само слово «парикмахер» Светлане не очень нравится, больше по душе – «творец прекрасного». Каждую стрижку или укладку она сравнивает с картиной, которую пишет от души.

«Для меня очень важно, что в нашей профессии сразу виден результат, его не надо ждать неделю, месяц, год. Это непередаваемое ощущение, когда ты видишь изменения, происходящие с человеком в твоём кресле. Появляется блеск в глазах, улыбка шире и счастливее, даже осанка становится другой. Он ощущает себя увереннее, красивее и ухоженнее. Для меня, как для мастера и творца, — это очень важно. Я при этом получаю эстетическое удовольствие, и результат превосходит все ожидания! Мы с клиентом на одной волне, я могу переключить энергетику человека, зарядить его положительными эмоциями, а это, в свою очередь, может даже изменить его жизнь. Вдруг он выйдет от меня в чудесном расположении духа, уверенный в себе, и пойдёт на важное собеседование или свидание!»

Светлана не боится профессиональных трудностей, ведь они могут возникнуть у каждого специалиста, особенно в начале пути. Это бывает из-за неуверенности в своих силах и знаниях, из-за нехватки опыта, но все меняется со временем, главное – не опускать руки и идти в правильном направлении.

- Проходите ли дополнительное обучение? Есть ли в этом необходимость?

- Для меня, как творческого человека, очень важно не сидеть на месте, мне всегда мало информации. Всегда хочется больше, поэтому постоянно чему-то учусь. Интересно узнавать что-то новое, поэтому проходила мастер-классы у таких мэтров, как Александр Тодчук, Анжелика Гречкина, Марина Москалева, а множество онлайн-обучений и не перечесть. У каждого мастера можно взять много полезной информации, какую-то особую «фишечку» и приспособить её под себя. Создать свой собственный почерк.

- Принимали участие в профессиональных конкурсах?

- Первый опыт участия в конкурсе был ещё во время учёбы на парикмахера. Это колоссальный опыт - конкурс «Звезда Estel», где я вышла в финал. Для меня это было очень значимо, даже словами не передать. Но если это был больше творческий подход, то самый адреналиновый конкурс был hair-tattoo на «Невских берегах». Там был полный образ - стрижка, окрашивание и укладка были продуманы заранее, а сам рисунок стал импровизацией с моей стороны. Дальше были ещё конкурсы от «Constant Delight», «Звезда Estel», «Color life» - они развивают чувство вкуса и фантазию, там нужно продумать полный образ. Помимо стрижки и укладки — это костюм, обувь, аксессуары, макияж, фон для фото. Это способность работать в команде с организаторами, моделями, стилистами, фотографами, ретушерами, визажистами… Это очень интересно!

Для меня - это не просто работа, а любимое дело! То, что мне нравится и приносит радость.

Уход за волосами

Светлана Рямонен поделилась своими советами по восстановлению волос после зимы. Многие сталкиваются с различными проблемами – выпадение и истончение волос, сухость кожи головы или наоборот, волосы стали быстро пачкаться.

В восстановлении волос и улучшении состояния кожи головы помогут элементарные маски, которые можно сделать в домашних условиях. Сочетания репейного, кокосового или оливкового масел с натуральными ингредиентами или привычным бальзамом. Для уменьшения перхоти можно добавить масло чайного дерева и яичные маски.

Растительные отвары лучше использовать для натуральных волос.

Для крашеных, особенно блондинок, рекомендуют профессиональные маски и уходы, рассчитанные на сохранение пигмента, дополнительное питание и увлажнение.

К масляным маскам можно добавить массаж головы, что поможет улучшить приток крови к волосяным луковицам, как следствие - улучшить питание и поспособствовать росту волос.

Стоит очень аккуратно пользоваться горячими инструментами: феном, утюжком или плойкой. Обязательно пользоваться термозащитой, чтобы не повредить и не пересушить волосы.

Состояние и здоровье наших волос зависит не только от ухода, но и от образа жизни. Должно быть все в комплексе: здоровый сон, правильное сбалансированное питание, минимум стресса (насколько это сейчас возможно) и прием витаминов. При серьезных проблемах лучше не заниматься самолечением, а обратиться к грамотному врачу-трихологу или дерматологу.

Будь в тренде!

Что касается актуальных стрижек и окрашиваний 2022 года, то в наше время нет границ для фантазии мастера-творца. Можно смело выбрать как классическое окрашивание естественных оттенков, так и разнообразные оттенки от ярко-рыжего до голубого, и всё это будет в тренде! А если мастер умеет это сочетать со стрижкой, адаптировав под индивидуальность клиента, его характер и темперамент, то это будет бесподобно.

В тренде так и остаются стрижки каре, боб-каре, пикси, многослойные стрижки, шегги, маллет, гарсон (очень похожа на пикси, но более женственная). Чем небрежнее укладка, тем естественнее смотрится, а естественность сейчас в моде. Также актуальны длинные волосы, например, с чёлкой-шторкой.

Для более креативных леди можно предложить ультракороткую стрижку под машинку, и для большего эффекта - яркое окрашивание. Но это для смелых! У Светланы есть парочка дам зрелого возраста с такими стрижками, и выглядят они великолепно! Не каждая решится на такую стрижку. Молодежь предпочитает, в основном, длинные волосы.

И помните: чтобы вы ни выбрали, главное – чтобы это нравилось и подходило именно вам.

Виктория Ляпочкина