Алексей Михайлов: «Все победы — это результат труда и стараний»

Алексей Михайлов родом из города Кириши Ленинградской области. Когда ему было 7 лет, прогуливаясь с мамой по городу, он обратил внимание эмблему, украшавшую одну из витрин Киришской ДЮСШ - сидящего в кимоно человека, который символизировал дзюдо. И тогда Алексей подумал, что было бы здорово стать дзюдоистом.

В те времена тренеры ходили по школам, рассказывали про свой вид спорта и приглашали детей в секцию. В один прекрасный момент в школу, где учился Алексей, пришел тренер из ДЮСШ Вадим Константинович Токарев и подробно рассказал про дзюдо. Это была судьба! Алексей сразу записался в секцию. Тренер оказался строг и требователен. Не все ребята были готовы к такому и бросали занятия. Но Алексея Михайлова это не испугало, ведь он полюбил дзюдо всем сердцем и был настроен на результат.

- Я благодарен тренеру, который пришел в школу, заразил меня этим видом спорта, и, забегая немного вперед, смог разглядеть во мне перспективного дзюдоиста. Вадим Константинович Токарев и по сей день делится секретами дзюдо, воспитав не одно поколение достойных ребят, - рассказывает Алексей Михалов.

- В какой момент Вы поняли, что хотите стать тренером?

- Я даже и не задумывался, что могу стать тренером. Ранее работал на руководящих должностях в разных сферах, но дзюдо всегда было со мной. В 2018 году мне поступило предложение от спортивного клуба «Сокол» вести занятия по самбо, а чуть позже и дзюдо, но уже в Гатчинской ДЮСШ №3. Моя семья и старшие товарищи в один голос говорили: «Алеша, дети — это твое, у тебя все получится». В итоге я стал тренером по борьбе самбо и дзюдо в Гатчине, хотя сам проживаю в окрестностях Санкт-Петербурга.

Считаю себя строгим, требовательным, но справедливым тренером. Сразу скажу, что еще и очень эмоциональным, особенно на соревнованиях, когда дело касается моих воспитанников. Огонь и молнии!

- Чему стремитесь научить своих воспитанников?

- Дисциплина в спорте — залог успеха. Дзюдо — это не только спорт, но воспитание личности через занятия спортом. Учу уважению к сопернику, к товарищам по команде, а также взрослым. Дружбе между спортсменами, которых я тренирую. Трудолюбию - какой же спорт без труда! Все победы — это результат труда и стараний. Смелости через тренировки и соревнования. Мне, как тренеру, будет очень приятно, если я привью эти качества детям, а мои занятия принесут им пользу не только на соревнованиях, но и в жизни.

…Даже за недолгое время работы Алексея Михайлова в Гатчине, его воспитанники добились хороших результатов. Есть победители Первенств области, Северо-Запада, а также международных турниров.

Совсем недавно, 19 марта, в Гатчине в спортивном комплексе «Маяк» прошло Первенство Ленинградской области по борьбе дзюдо среди девушек и юношей до 13 лет. Эти соревнования решают, кто войдет в состав сборной команды Ленинградской области и выступит на Первенстве Северо-Западного федерального округа. В соревнованиях приняли участие воспитанники Алексея Михайлова - Лидия Улитина, Илья Михайлов и Ксения Копачева. Все трое завоевали наивысшую награду и с гордостью будут представлять наш город в следующем этапе.

Главные победы, уверен тренер, еще впереди. Для более высоких результатов ребятам необходимо больше тренироваться - 5-6 раз в неделю, как это делают другие спортшколы. Сейчас у ребят всего 3 занятия в неделю, и этого недостаточно. Спортивный зал для тренировок маловат для всех желающих посещать секцию. Поэтому тренер и родители ребят хотели бы найти зал побольше, чтобы места и времени хватило всем.

«Своим воспитанникам хочется пожелать, чтобы с каждым днем становились лучше, чем вчера. Уверенности в своих силах, новых вершин и побед!», - отмечает Алексей Михайлов.

А многочисленные воспитанники и их родители, коллеги от всей души поздравляют сегодня Алексея Михайлова с днем рождения и желают здоровья, успехов в работе, новых идей и свершений!

Виктория Ляпочкина