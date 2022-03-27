В Гатчине отключат свет

Педагог, ученый, исследователь, историк, культуролог, публицист, новатор — всё это об одном и том же человеке, которого хорошо знает и любит вся Гатчина. 27 марта кандидату педагогических наук, профессору Игорю Борисовичу Смирнову исполняется 70 лет. Незадолго до этой юбилейной даты мы поговорили с Игорем Борисовичем о линиях жизни, о памяти, о прошлом, настоящем и, конечно же, о будущем.