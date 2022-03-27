В Гатчине отключат свет
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.
28.03.2022 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Индустриальная д. 28
29.03.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр. 25-го Октября д. 14;
ул. Хохлова д. 3, 3А, 5А
29.03.2022 с 09:30 до 13:30
г. Гатчина:
ул. Новая д. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
ул. Ленинградских Ополченцев д. 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85А, 87, 89, 91
29.03.2022 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Авиатриссы Зверевой д. 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3;
ул. Красных Военлётов д. 7; насосная станция; КАС "Западная"
г. Гатчина:
ул. Коли Подрядчикова д. 13
г. Гатчина:
ул. Мастеровая д. 16;
ул. Правды д. 1-11, 13, 15, 23, 25, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ул. Металлистов д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
ул. Совхозная д. 1-45
СНТ "Ягодка";
ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;
ул. Строителей д. 10, 12
31.03.22 с 09:00 до 13:00
г. Гатчина:
ул. Радищева д. 9, 11, 13;
ул. Чехова д. 15/30;
ул. Урицкого д. 16А, 19;
ул. Соборная д. 28В, 28А;
ул. Володарского д. 22, 22А, 24
28.03.22 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Паркетная д. 23-51; пер. Паркетный д. 1-12; ул. Куйбышева д. 21-52; ул. Ленина д. 16-29; ул. Свободы д. 19-44
29.03.22 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Совхозная д. 1-45
30.03.22 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Военный городок д. 3-48
28.03.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
пр-кт. Энгельса д. 1-12;
ул. Марата д. 51-77;
пер. Ковпака д. 1-9;
ул. Железнодорожная д. 6-45
29.03.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Степана Разина д. 1-17
29.03.2022 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Ленина д. 1-22В;
ул. Утинская д. 19-34;
ул. Рубинштейна д. 17А;
ул. Гражданская д. 1-13;
ул. Ленина д. 26;
пер. Введенский д. 1-11;
ул. Введенская д. 1-19;
ул. Рубинштейна д. 1-38;
ул. Траншейная д. 2-8;
ул. Красных Партизан д. 1-24;
ул. Надеждинская д. 38Ж-38Л;
ул. Надеждинская д. 29-49;
ш. Сиверское д. 146-160
30.03.2022 с 09:00 до 14:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Ульяновская д. 13-34;
ул. Достоевского д. 1-4;
пр-кт. Ленина д. 25-41;
ул. Нахимсона д. 18-24;
ул. Достоевского д. 3А-21;
ул. Новгородская д. 1-24;
ул. Пороховская д. 2-4;
ул. Рыбинская д. 9-34;
пр-кт. Огородникова д. 25-42;
ул. Крупская д. 8-10;
ул. Щедрина д. 7-32;
пр-кт. Ленинградский д. 11-46;
ул. Осипенко д. 23-43;
пр-кт. Народный д. 1-53В;
ул. Максима Горького д. 9-69;
ул. Крупская д. 3-30;
ул. Купальная д. 20-35
ул. Осипенко д. 23-43;
пр-кт. Народный д. 2Б-25;
ул. Максима Горького д. 9А-14
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Андреевская д. 15;
ш. Сиверское д. 31, 31А, 31Б;
ул. Слуцкая д. 9
31.03.22 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Менделева д. 115-128