Дети - разработчики бренда куриного яйца

В рамках сетевого взаимодействия ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» объявило конкурс для учащихся Рождественской школы на создание логотипа и названия для нового бренда куриного яйца для детей. Участникам конкурса было предложено представить свое название новой марки яйца для детей и рисунок, который раскрывает смысл придуманного названия.

Ребята с интересом откликнулись на предложение производителей яиц. Школьники с 3-го по 9-й класс представили творческие работы как в виде рисунков, так и в виде компьютерной графики.

В ходе работы жюри, состоящего из сотрудников ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» и педагогов Рождественской школы, были определены победители. Первого места удостоен разработчик проекта бренда под названием «Веселый желток» 5-классник Андрей Конопатов, 2 место заняла 5-классница Татьяна Шитикова и ее «Кокоша», 3 место – 9-классница Владислава Львова, автор проекта бренда под названием «Малыш».

Церемония награждения состоялась 18 марта в Рождественской школе в зале социокультурного пространства Центра образования «Точка Роста». Победители и участники конкурса были отмечены грамотами и подарками от ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

Творческие идеи ребят, воплощенные в рисунке, помогут взрослым в разработке нового бренда куриного яйца.

Подготовила Татьяна Можаева