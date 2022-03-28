Гатчинские родители сдали ЕГЭ

В Гатчинской школе № 2 – на пункте приема экзамена № 16 – 25 марта прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году Рособрнадзор выбрал в качестве сдаваемого предмета математику: родителям предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня. Непосредственно экзамен длился 40 минут.

Испытание началось еще в вестибюле. Экзаменуемых зарегистрировали, идентифицировали и лишили телефонов. Затем пропустили через металлоискатель и направили в актовый зал: экзамену предшествовала вводная часть.

Родителей приветствовала временно исполняющая обязанности председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых. Она рассказала, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции среди регионов по технологичности и объективности проведения ЕГЭ. В 2021 году область вышла на первое место по организации экзамена.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 738 человек, из них 82 – выпускники прошлого года. То есть, в случае чего, у детей есть шанс пересдать какие-то экзамены или повысить балл. В Гатчинском районе – пять пунктов проведения ЕГЭ. На следующий год откроют еще один – в Новом Свете. Школа № 2 – самый крупный из этих пунктов, рассчитанный на 300 мест. И это единственный пункт в районе, где сдается иностранный язык в устной форме.

Как заметила Наталья Андреевна, в Гатчинском районе исторически сложилось, что помимо основных предметов – русского и математики, на первом месте – обществознание: большинство детей выбирают его в качестве экзамена по выбору. На второе место в последние годы выходит информатика. Дальше идут физика, биология, английский, история и химия.

Важный нюанс: нынешние выпускники не сдавали в девятом классе ОГЭ. У них нет экзаменационного опыта.

Родители получили советы от педагога-психолога – как помочь ребенку психологически подготовиться к ЕГЭ.

Бессменный руководитель пункта приема экзаменов № 16 на протяжении всех лет Ирина Костромина – завуч и преподаватель химии Гатчинской школы № 2 – стояла у истоков, когда в 2005 году ЕГЭ был необязательный. Она рассказала обо всех этапах ЕГЭ и общих правилах:

- Первый этап – запуск на пункт проведения экзамена. Зарегистрировались, прошли идентификацию личности, сдали все лишние вещи – телефон, часы. Если онлайн-наблюдающий заметит часы, напичканные электроникой, ребенка удалят с экзамена. Нельзя приносить никаких записей, справочников, шпаргалок. Территория пункта приема экзамена начинается сразу за металлоискателем.

…Родителей рассадили в трех аудиториях – по 15 человек в каждой. При входе пришлось снова предъявлять паспорт – идентификация личности производится и на этом этапе. Рассадка в аудитории – автоматизированная, ее присылает региональный центр обработки информации.

Ирина Николаевна заострила внимание на фразе: «Нельзя иметь при себе». Это значит, что даже если не пользовался телефоном или шпаргалкой, иметь при себе это нельзя. Выгонят.

Родителям отвели 40 минут на то, чтобы сделать базовую математику. По словам Ирины Костроминой, работа не очень простая. Хотя, конечно, есть задания, которые взрослый человек может легко выполнить. Ну, например, найти объем помещения, если известна высота потолка, длина и ширина помещения. Или сколько рулонов обоев надо купить, чтобы оклеить такую-то комнату? Тут кроется подвох. Спрашивается, не сколько метров, а сколько рулонов. Т.е. ответ «четыре с половиной» будет неправильным, потому что по полрулона обои не продают. Или вот еще: насколько подешевела куртка, если удешевление происходило каждый месяц в течение полугода?

Как говорит Ирина Николаевна, немаловажную роль играет везение: в одной и той же аудитории попадаются разные контрольно-измерительные материалы – КИМы. Раньше мы бы сказали «билеты». Одному достаются легкие вопросы, другому – «оторви и брось».

…Когда истек срок сдачи базовой математики, родителям объявили об окончании экзамена. Конфиденциальность результатов гарантирована, хотя, как считают организаторы, шанс набрать минимальные баллы есть у всех.

- Эксцессы на экзаменах у вас случались?

- За столько лет эксцесс был только один раз, когда мальчик пронес на ЕГЭ телефон. Сказал, что перенервничал, забыл, оставил в кармане. Телефон был отключен, но у него сработал будильник. Камеры это зафиксировали, мы пригласили маму и отправили ребенка с экзамена. А что делать?

Бывает, что дети плохо себя чувствуют. На каждом пункте приема ЕГЭ обязательно находится медработник, и ни одного года не проходило, чтобы мы не отправили ребенка с экзамена по состоянию здоровья. Это – на нервной почве. Такие дети сдают потом – в резервный день. Чаще всего плохо становится на устном английском. Наши ученики привыкли к тестам, к письменным работам, и когда приходится говорить, они теряются. Во-первых, все происходит быстро. Во-вторых, все запрограммировано, вернуться назад нельзя. Дети выбирают язык, потому что теоретической частью владеют хорошо. А надо еще иметь опыт разговорной речи.

Также случается, ребенку становится плохо на профильной математике. Потому что экзамен не оправдывает ожиданий: задания там очень сложные.

…Зато, как призналась Ирина Николаевна, на видеонаблюдение дети никак не реагируют. Они к нему привыкли и попросту не замечают. Их больше волнует содержание КИМа – что попадется?

Учителя рекомендуют начинать с того, что вы точно можете сделать, чтобы перешагнуть минимальный порог и набрать побольше баллов.

- Сделайте первую часть, она более решаемая. Если время останется, поразмышляете. Не надо разбрасываться, – советует Ирина Николаевна. – Главное, успеть записать, потому что времени – в обрез. И по опыту могу сказать: дети не умеют читать вопросы. Они решают задачу правильно, а в ответ пишут не то, что надо. К сожалению, у нынешних выпускников было слишком много дистанционного обучения. Сколько бы ни хвалили дистанционку, никогда она не заменит живое общение с учителем. Отработки мало. А там, где нет отработки, нет прочных знаний.

Екатерина Дзюба