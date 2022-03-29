«Планета добра» Валерия Исакова

Имя Валерия Исакова известно многим гатчинцам разных поколений. Валерий Семенович — житель блокадного Ленинграда, волонтер «серебряного возраста» и основатель уникального музея, посвященного блокаде Ленинграда.

Пандемия «солнечного человека»

В течение пандемии Валерий Семенович работал автоволонтером — возил медицинских работников на вызовы, помогал своим односельчанам, оказавшимся в самоизоляции. За эту свою деятельность Валерий Исаков еще в прошлом году был награжден памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». А 23 марта 2022 года, в день, когда Валерию Семеновичу исполнился 81 год, руководители Сиверского поселения Александр Макаров и Дмитрий Румянцев вручили ему грамоту к этой медали от президента Российской Федерации В.В. Путина.

Перед началом церемонии награждения Валерий Семенович представил собравшимся часть своей уникальной коллекции — предметы быта ленинградцев, оказавшихся в блокаде. Он рассказал об истории каждого экспоната, среди которых есть и подлинный кусочек ленинградского хлеба.

В этот день Валерий Семенович получил множество поздравлений не только в связи с вручением высокой награды, но и по поводу дня своего рождения.

«Солнечным человеком» назвал его глава Сиверского поселения Александр Макаров.

- Та военно-патриотическая работа, которую Валерий Семенович проводит с молодежью, неоценима, - отметил он. - Но в годы пандемии он показал единение со всей страной, став автоволонтером. И мы рады, что вклад Валерия Семеновича оценен на самом высоком уровне.

От имени администрации поселения и от себя лично теплые пожелания виновнику торжества выразил и глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев.

Человек «первого зова»

- Валерий Семенович для совета ветеранов — это настоящая палочка-выручалочка, - говорит председатель Совета ветеранов Сиверского поселения Тамара Миронова. - Мы с ним проводим все благотворительные акции, участвуем в социальных проектах АНО «Планета добра». Валерий Семенович спешит на помощь буквально по первому же зову, по первому звонку. От имени Совета ветеранов хочу выразить ему огромное сердечное спасибо за то, что он с нами. Желаю ему долгих лет жизни, как можно дольше быть в строю, мирного неба, счастья и благополучия.

- Валерий Семенович — наверное, один из самых старейших волонтеров Ленинградской области, получивших заслуженную награду от губернатора, - отмечает руководитель Сиверской школы третьего возраста, директор САНО РСП «Планета добра» Любовь Ржеусская. - Валерий Семенович пришел к нам, как только открылась Сиверская Школа третьего возраста - в 2011 году. И с тех пор он — наш волонтер в самых разных социальных мероприятиях и проектах. Он помогает нам собирать самых пожилых, маломобильных людей на мероприятия. Он их привозит, отвозит, опекает.

Когда мы едины

- Мы поселились в поселке Сиверский тридцать лет назад, переехав сюда из Ленинграда, - откликнулся на добрые слова Валерий Исаков. - И я рад, что мы оказались среди близких по духу людей. Спасибо и Сиверскому совету ветеранов, и Школе третьего возраста, и администрации поселения — мы действительно говорим на общем языке. И я даже придумал лозунг, который, надеюсь, всем понравится: «В Сиверской народ и администрация — едины!»

Как напомнила Любовь Ржеусская, в 2013 году вместе с Валерием Семеновичем Сиверская Школа третьего возраста организовала музей «Вещи блокадного Ленинграда». Валерий Семенович сплотил вокруг себя большую группу других пожилых людей, которые пополнили экспозицию своими уникальными документами и реликвиями. В прошлом году волонтеры передали этот музей школе №3 поселка Сиверский, где он был дополнен краеведческими экспонатами. Вот уже много лет Валерий Семенович вместе со своими коллегами, жителями блокадного Ленинграда, проводит уроки мужества в этой и других школах Гатчинского района.

- От имени Школы третьего возраста и АНО «Планета добра» хотела бы в день его рождения пожелать ему жить долго, оставаться бодрым до конца своей жизни, работая на благо нашего поселения! - говорит Любовь Ржеусская.

Что значит быть волонтёром?

Как считает Любовь Егоровна, волонтерами не становятся, такими людьми рождаются. То есть, образ жизни человека определяют его сердечные и душевные качества.

Конечно же, мы не удержались и спросили у Валерия Семеновича, откуда в нем эта волонтерская жилка, и отчего ему просто не сидится дома в своем почтенном возрасте. Ответ он дал очень емкий и развернутый.

- Если кратко, то нас так воспитывали, - говорит он. - Я вырос в замечательной семье, очень дружной и большой. Дед был членом партии с 1924 года, отец — с 1931-го. В семье мне прививали любовь к Родине и то, что многие вещи надо делать не за деньги, а бескорыстно. К сожалению, сейчас эти принципы немного нарушились, но я думаю, все это еще вернется, потому что не я один с этим согласен.

Вообще, мне очень повезло в жизни. Сначала просто повезло с жизнью. Моя «блокадная» коллекция началась с осколка. От плохого питания во время блокады я еще совсем маленьким лежал в Боткинской больнице. Туда немцы сбросили бомбу, но она попала не в корпус, а в садик около больницы. Я остался жив, как и другие дети, но у нас выбило все окна. Через десять минут в палату вбежала мама, которая шла меня проведать. Она увидела погнутую спинку моей железной кровати и, буквально в десяти сантиметрах от моей головы, этот осколок. Он был еще горячий. Мама его сохранила. Потом добавила к нему мои игрушки. Так началась моя коллекция, которую потом мы с женой стали пополнять новыми предметами, которые нам как блокадникам очень дороги.

Мне повезло, потому что я родился в большой стране, где преступность была не очень высокой, где ключ от дома клали под коврик, закрывая квартиру, а в сельской местности калитку от чужой козы запирали веточкой. Так что я сложился благодаря тому, что меня окружало, и правильному воспитанию — в семье, в школе, в трудовом коллективе (мы с женой стали связистами).

Я считаю, надо вернуть в школы то воспитание, которое давали нашим поколениям. Сейчас в школьном уставе написано, что «школа оказывает образовательные услуги», то есть на уровне химчистки или сапожной мастерской... Слова «воспитание» там нет. Я задал этот вопрос при встрече губернатору Ленинградской области. Он ответил: да, мы сейчас над этим работаем — чтобы и слово «воспитание», и само воспитание возвращались бы в школу. И я очень надеюсь, что так и случится...

Юлия Лысанюк