В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали посетителя ресторана, не оплатившего счет
28 марта в 00:05 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержали нетрезвого гражданина, который отказался оплачивать счет за ужин в ресторане.
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Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что персонал сетевого ресторана, расположенного на проспекте 25 Октября в Гатчине, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.
Незамедлительно прибыв к объекту, наряд вневедомственной охраны задержал на месте происшествия одного из посетителей заведения, который, по заявлению работников, отказался оплачивать счет за свой заказ на сумму 5400 рублей.
Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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