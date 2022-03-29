В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали посетителя ресторана, не оплатившего счет

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что персонал сетевого ресторана, расположенного на проспекте 25 Октября в Гатчине, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв к объекту, наряд вневедомственной охраны задержал на месте происшествия одного из посетителей заведения, который, по заявлению работников, отказался оплачивать счет за свой заказ на сумму 5400 рублей.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.