Заработок на трейдинге: выбор курса как первый шаг

Для тех, кому показалось сложным вести торговлю самостоятельно, трейдеры предлагают готовые рекомендации или курсы. Среди них Александр Палиенко, Андрей Гослинг, Александр Герчик и ряд других. Однако прежде чем пользоваться чужими услугами, стоит разобраться в их надежности, чтобы не потерять кровные деньги.

Как выбрать курс трейдинга для начинающих: характеристики и особенности

Не все онлайн курсы одинаковы, поэтому между, скажем, лучшим бесплатным курсом внутридневной торговли и профессиональным курсом по торговле акциями часто существует значительный разрыв. Новичкам стоит обращать внимание на базовые обучающие материалы, будучи особенно осторожными при регистрации. Важно убедиться, что автор курса ведет лицензионную деятельность, является реальным трейдером с опытом, а не недавно появившимся инфоцыганом.

Преподаватель – профессионал дела

Лучшие курсы по трейдингу преподаются непосредственно экспертами рынка. Независимо от того, является ли автор профессором финансов или трейдером с десятилетним опытом, рассматривать возможность прохождения программы стоит только у профессионалов. Делая правильный выбор, вы гарантируете лично себе, что получите точную и актуальную информацию.

Курс предлагает инструменты поддержки

В ходе обучения вы можете столкнуться с концепцией или понятием, которое не понимаете. Лучшие курсы предлагают ряд инструментов поддержки, от связи с трейдером до онлайн форума, где студенты могут обмениваться информацией. Стоит понимать, что обучающий материал, состоящий исключительно из записей без обратной связи автора и живого чата, практически бесполезен.

Курс охватывает конкретные темы

Лучшие курсы по трейдингу разбиты на блоки, информация подается по спецификациям и нацелена на узкую аудиторию. Некоторые материалы, предназначенные для начинающих, могут обучать основам, в то время как другие, для более продвинутых трейдеров, могут охватывать более сложные темы.

Внимательно читайте описание курса, прежде чем регистрироваться. Это поможет убедиться, что это именно то, что вы ищете. Например, курсы фондового рынка обязаны охватывать инвестирование на различных площадках. Когда нет описательных характеристик, стоит продолжить поиски.

Гарантии, которые обещает трейдер, адекватны

Преподаватель, заявляющий, что может научить зарабатывать миллионы в день или определенную сумму денег, пытается вас развести. Разумеется, курсы биржевой торговли предназначены для тех, у кого практически нет опыта. Однако необходимо подключать здравый смысл и критическое мышление.