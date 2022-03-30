31 марта в Гатчине 10 домов останутся без воды
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ на сетях водопровода по устранению утечки по адресу: г. Гатчина ул. Достоевского д. 11 31 марта. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
- ул. Достоевского, д. 10/35, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 23.
- ул. Карла Маркса, д. 37, 35.
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