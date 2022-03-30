Дети сохраняют народные промыслы

В этом году фестиваль принял 13 делегаций из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской и Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Башкирии и Пермского края.

Также его участниками стали мастера из Архангельской, Белгородской и Воронежской областей.

Юные ремесленники и их педагоги-наставники приехали в Екатеринбург посоревноваться в мастерстве с лучшими из лучших в своем деле, а также научиться новым ремеслам, перенять опыт, поделиться знаниями и найти новых друзей.

Мария Березоруцкая (руководитель «АРТ-студии» - Елена Самусева) представила на конкурс расписные деревянные изделия. И они были высоко отмечены жюри. Мария достойно представила родной город и стала лауреатом второй степени.

Во время фестиваля в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала работала выставка конкурсных работ, которыми мог полюбоваться любой желающий. Дивные кружева, искусно вышитые гобелены, яркие ковры, фигуры из глины, изделия из бисера, традиционные костюмы – чего только не привезли юные мастера на фестиваль! Каждый регион представил в первую очередь свои традиционные промыслы и ремесла: в работах дети отразили неповторимый колорит и уникальность своей малой родины.