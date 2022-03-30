Единый проездной #НамПоПути – для жителей Гатчины

Единый абонементный билет #НамПоПути позволяет пассажирам воспользоваться железнодорожным и автобусным транспортом, не покупая разные билеты. В Ленинградской области карта #НамПоПути уже реализуется для проезда в автобусах Выборга и Сертолово, пригородных поездах, включая электропоезда «Ласточка», курсирующие на Выборгском и Финляндском направлениях. С 2022 года к уже имеющимся маршрутам абонементного билета планируется добавить мультимодальные перевозки в Гатчине. Сейчас идет проработка проекта совместно с перевозчиком. Трансфер пассажиров до железнодорожных вокзалов Гатчины и обратно будет осуществляться 11 автобусными маршрутами.

Планы на 2022 год и итоги 2021 года обсудили сегодня в областном комитете по транспорту с представителями АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

«В 2022 году в сфере пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом главными направлениями развития будут интермодальность перевозок и обновление средств обслуживания пассажиров», ― прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

За 2021 год жители воспользовались пригородным железнодорожным транспортом 25 млн раз. Пассажирооборот увеличился на 19% и составил 1 326,4 млн пассажиро-километра.

«Основной приоритет в деятельности компании ― повышение качества обслуживания пассажиров. В этом году важную роль играет развитие внутреннего туризма, и компанией разработаны предложения для индивидуальных и пакетных групповых туров», ― сообщил генеральный директор АО «СЗППК» Артем Мирон.

Сейчас АО «СЗППК» обслуживает 99 маршрутов, в том числе 11 маршрутов ― скоростными электропоездами повышенной комфортности «Ласточка», 6 маршрутов ― поездами категории «Комфорт». В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока весной-летом с 22 апреля 2022 года в регионе заработают дополнительные пригородные поезда.