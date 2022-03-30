Гатчинский ТЮЗ: 30 лет творчества, любви и счастья

Напомним, история Гатчинского ТЮЗа началась еще в семидесятых годах прошлого века, с момента появления в городском Доме культуры талантливого режиссера Сергея Рытова. В восьмидесятые годы, проходившие под знаком реформ, Сергей Алексеевич принял важное решение - ориентироваться на детей и юношество. Первый же спектакль, открывший новую театральную эпоху, сразу привлек внимание публики и завоевал множество наград. В честь этой постановки гатчинский народный театр получил свое название – «Встречи».

В 1988 году театр «Встречи» разделился на две труппы. Одна из них приобрела профессиональной статус, сохранив название «Встречи», а другая объединилась в театр-студию «За углом», продолжая традиции именно народного театра. В 1991 году театр «Встречи» обосновался в нынешнем Центре творчества юных. Год за годом театр давал спектакли то на больших сценах Петербурга (вплоть до Александринки), то на бескрайних просторах России и ближнего зарубежья. Наряду с Сергеем Рытовым новые спектакли на сцене театра ставили режиссеры Елена Котельникова, Юрий Муравьев, Борис Маркевич, Валерий Нарушевич, Юрий Калугин, Михаил Смирнов, Нина Евдокимова, Андрей Корионов.

Многие годы с театром тесно сотрудничали гатчинский композитор, музыкант и педагог Николай Терентьев, автор-исполнитель, композитор и актер Герман Трофимов, руководитель музыкальной школы «Апрель» Виктор Огороднов, педагог музыкальной школы Александр Мартынов.

С августа 2013 года театр «Встречи» был преобразован в муниципальный театр — Гатчинский ТЮЗ. С 2012 года в театре работает главный режиссер Елена Котельникова.

За минувшие годы изменилось многое — репертуар, артисты, дети, которые приходят на спектакли в ТЮЗ. Изменилась сама жизнь. Остается неизменным лишь одно — приверженность к классическим постановкам. Может быть поэтому театр пользуется неизменной любовью и у малышей, и у ребят постарше, и у их родителей.

У Гатчинского ТЮЗа солидный репертуар – более двадцати спектаклей. Ежегодно он балует маленьких гатчинцев премьерами, время от времени возвращая на сцену и старые постановки — уже в обновленном виде. И неудивительно, что зрительный зал ТЮЗа всегда полон, ведь каждый спектакль - это не только необычные, созвучные детям по духу персонажи, но и яркая, искренняя игра актеров.

Как считает главный режиссер ТЮЗа, Елена Котельникова, в театре для детей должно быть одно главное правило: спектакль для них нужно делать так, как для взрослых, только с еще большей ответственностью. А для этого актерам нужно просто очень хорошо делать свою работу, искренне, творчески подходя к этому вопросу. И в этом смысле не так уж важно, для взрослых или для детей они играют.

Но Гатчинский ТЮЗ — это не только хорошая игра актеров. Большое значение для детского спектакля имеет зрительная картинка на сцене - она должна быть красочной, яркой. Сценическое «волшебство» дополняют музыка, декорации, костюмы, спецэффекты. А все вместе и есть то, из чего сплетаются живая ткань и атмосфера спектакля, его плоть и душа.

В этот вечер со сцены звучали поздравления, теплые пожелания; вручались грамоты и благодарственные письма.

От лица руководителей Гатчинского района коллектив театра поздравила управляющий делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя. Она поблагодарила тюзовцев за их труд, за положительные эмоции, которые они дарят нашим детям. Исполняющий обязанности председателя комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова отметила созвучность театра духовным запросам общества, выразив искреннюю признательность коллективу ТЮЗа за служение искусству и зрителям.

- Тридцать лет... Уже так много пройдено и сколько еще предстоит!- уверена заведующая сектором театрального и циркового искусства Дома народного творчества Ленинградской области Людмила Боевчук. - В это нелегкое время хочется пожелать — будьте достойны этой сцены, любите ее. Большое счастье — смотреть спектакли, а еще большее счастье — делать их самому.

- От всей души поздравляем всех, кто причастен к этой замечательной дате, - отметила директор Центра творчества юных Ольга Цуканова. - Ваш праздник — наш праздник. Спасибо вам огромное за ваши сердца, за то, что вы даете наслаждаться вашим творчеством.

Пришли поздравить ТЮЗ и его коллеги – Гатчинский народный театр-студия «За углом». Творческим подарком стал «Гатчинский шансон», который привел в восторг весь зал.

Получив множество поздравлений, добрых пожеланий и напутствий в этот праздничный вечер, Театр юного зрителя отблагодарил своих друзей ярким капустником. Гости юбилейной встречи снова аплодировали любимым актерам, которые представляли на сцене персонажей Чехова, Шекспира, Набокова, пели, танцевали и веселились от души.

Юлия Лысанюк