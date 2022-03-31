Из школьников – в профессионалы финансового рынка

Ребят ждут онлайн-викторины, тесты, подкасты, конкурсы, а также серия тематических встреч с популярными блогерами, профессионалами финансового рынка, экспертами по управлению семейным бюджетом. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной актуальной теме.

На протяжении всего фестиваля на сайте популярного детского проекта «Смешарики» будет проводиться тестирование уровня финансовой подкованности самых младших школьников.

Мероприятие организовано Министерство финансов России и Банком России в рамках Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи. Операторами фестиваля выступят Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России и портал моифинансы.рф.

«ФинЗОЖ Фест» призван мотивировать школьников изучать принципы финансового ЗОЖ, помочь им сформировать базовые навыки управления личным и семейным бюджетом, показать, что высокий уровень финансовой культуры всегда востребован в современном мире.