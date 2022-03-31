Мы на «ты» или на «Вы»?

Незабываемое общение со звездным учителем, человеком энциклопедических знаний Игорем Борисовичем Смирновым проходило в молодежном центре делового сотрудничества, работающем в здании кинотеатра «Победа». Перед началом интерактивной лекции прошла небольшая торжественная часть: Игорь Борисович принимал теплые и искренние поздравления с юбилеем, цветы и подарки.

Первой к нему обратилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Я благодарю судьбу за возможность знать этого человека на протяжении многих лет. У таких преподавателей, как Игорь Борисович, можно и нужно учиться бесконечно. Педагог, ученый и профессор, культуролог и историк, публицист и новатор, выдающийся переводчик и заслуженный учитель России - все это об одном человеке! На годы Игоря Борисовича выпали разные эпохи развития нашей страны, разные этапы развития системы образования, когда нужно было находить именно те взвешенные решения, которые позволили бы определить приоритеты развития системы образования не только школы, района, но и по сути своей страны. Дорогие наши молодые учителя, наслаждайтесь каждой минутой общения с этим удивительным человеком. Он поможет вам найти себя в это непростое время, поможет вашему становлению в жизни как педагогов, как будущих руководителей и как граждан нашей великой страны. Игорь Борисович, спасибо вам за то, что вы по-прежнему в строю, генерируете идеи и реализуете новые проекты во благо нашего общества, жителей Гатчины и района, во благо великого сообщества учителей Российской Федерации, - сказала Людмила Нещадим.

За плечами Игоря Борисовича очень много событий, решений, побед. Участники встречи посмотрели подборку фотографий, рассказывающих о жизненном пути Игоря Борисовича, и отметили, что гатчинским учителям очень повезло иметь такого наставника.

- Игорь Борисович любит общаться с молодыми и креативными. Он и сам такой: стремиться вперед, энергичный, полный идей. Его комментарии по урокам, по мастер-классам молодым педагогам нужно воспринимать только как поощрение, потому что они дорогого стоят, - отметила в поздравлении временно исполняющая обязанности председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых.

Речь зашла и о многочисленных поездках в зарубежные страны. Где только не бывал Игорь Борисович в составе различных делегаций!

- Мы не просто ездили – мы мосты наводили, - уточнил юбиляр. - Неслучайно учителей иностранного языка всегда называли – мостостроители. Мы строили мосты от одного народа к другому. Оказалось, что ничего не вечно под Луной. И мосты можно также легко взорвать, как это произошло в наше время. Осознавать это очень тяжело. Особенно человеку, который 50 лет отдал этой работе. Но я, все равно, - оптимист. Итальянцы, с которыми я 30 лет знаком, только хорошие открытки шлют. А немцы мне пишут, давай какое-то время мы не будем говорить на тему политики. И это правильно. Потому что наш разговор сейчас происходит ровно на таком уровне, который охарактеризовал наш министр иностранных дел Сергей Лавров - как разговор глухого со слепым. Должен быть какой-то тайм аут. А потом, наверное, будем работать дальше.

Тема разговора с молодыми учителями была определена злободневная: «Мы на «ты» или на «Вы». А первая ситуация, которую разбирали – прогремевший на всю страну спор по поводу Отечественной войны 1821 года между школьником и учителем истории в Забайкальском селе Любовь. Школьный конфликт перерос в битву на федеральном уровне. В общении с педагогами Игорь Борисович легко, интересно и убедительно доказал, как можно было избежать негатива, использовав свое профессиональное мастерство и интерес школьника к истории страны.

Татьяна Можаева