Татьяна Чикунова из Гатчины – сильнейшая теннисистка России

Ленинградская спортсменка Татьяна Чикунова — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» в Гатчине. Ранее в этом году она заняла 1 место в парном женском разряде и 2 место в одиночном женском разряде на Чемпионате России по спорту глухих и получила право принять участие в составе сборной России в Сурдолимпийских играх 2022 года.

Напомним, что Первенство России прошло с 24 по 30 марта 2022 года в городе Чебоксары.