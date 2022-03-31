Татьяна Чикунова из Гатчины – сильнейшая теннисистка России
На Первенстве России по спорту глухих в дисциплине «настольный теннис» Татьяна Чикунова из Гатчины выиграла 3 медали — два золота и одно серебро.
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Ленинградская спортсменка Татьяна Чикунова — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» в Гатчине. Ранее в этом году она заняла 1 место в парном женском разряде и 2 место в одиночном женском разряде на Чемпионате России по спорту глухих и получила право принять участие в составе сборной России в Сурдолимпийских играх 2022 года.
Напомним, что Первенство России прошло с 24 по 30 марта 2022 года в городе Чебоксары.
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