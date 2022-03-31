Цирк «Гротеск» открывает весну новыми победами!

В Доме детского творчества Красносельского района 12 марта состоялся открытый районный конкурс циркового искусства «Цирковая феерия», в котором приняло участие восемь лучших цирковых коллективов из пяти районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На конкурсе были представлены сразу несколько цирковых жанров - воздушная гимнастика, хула-хуп, жонглирование, акробатика, каучук, оригинальный жанр, антипод, эквилибр. Диплом лауреатов 1 степени в номинации «Жонглирование» привезли в Гатчину юные артистки цирка «Гротеск» Анна Лоскутова и Валерия Козеева.

Чуть позже, 19 марта, в Москве прошел Международный конкурс циркового искусства «Цирковая фиеста». По итогам этого конкурса цирк «Гротеск» четырежды стал лауреатом I степени в различных номинациях!

В номинации «Акробатика» победным стал номер «Кошки-мышки» (икарийские игры). В номинации «Жонглеры» - номер «Движение вверх (диаболо). Также лауреатами I степени в номинации «Оригинальный жанр» стали Анастасия Макаль (номер «Импровизация») и Кира Котенко (номер «Электра»).

Еще несколько побед юные артисты цирка «Гротеск» привезли с VIII Всероссийского чемпионата диаболо. Чемпионат России по диаболо (предмет для жонглирования по типу йо-йо) является крупнейшим официальным соревнованием жанра «диаболо», проходящим на территории России при поддержке Международной ассоциации диаболо I.D.A.

По итогам соревнований чемпионом России по диаболо среди юниоров стал Александр Савченко из Гатчины. В категории STAGES JUNIOR 1 место было присуждено ему же; 2 место — у Анны Лоскутовой.

В категории PROPS JUNIOR 1 место у Макара Жолнера; в категории STAGES DUO — у Анны Лоскутовой и Валерии Козеевой. В категории STAGES TEAM 1 место было присуждено команде Grotesque Diabolo Team (цирк «Гротеск»).

От всей души поздравляем народный самодеятельный коллектив «Цирк «Гротеск» с отличными результатами этой весны!