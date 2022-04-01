8 лет – для внука-разбойника

Преступление было совершено год назад. 25 марта прошлого года в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от пожилой женщины. Внук Николай отобрал у нее кошелек с деньгами и причинил телесные повреждения. Согласно телефонограмме из Гатчинской больницы, у потерпевшей был диагностирован перелом правого плеча. В приемный покой бабушка обратилась самостоятельно.

В полиции она рассказала, что живет в деревне Ивановка в одной квартире с внуком Николаем, которому 26 лет. Живут, как соседи, – общего хозяйства не ведут. Внук любит выпить, был неоднократно судим. И невзначай сломал бабушке руку и отнял деньги.

В тот вечер пьяный Коля потребовал у бабушки деньги в долг. Она отказала. Тогда он решил взять сам. Схватил ее сумку, которая висела в комнате на ручке двери шкафа, вытащил кошелек и забрал из него деньги – 6000 рублей, которые сунул к себе в карман куртки. Бабушка велела деньги вернуть. В ответ внук стал нецензурно оскорблять ее, ударил ладонью по лицу, а затем схватил за правую руку и выкрутил. Пожилая женщина услышала в руке треск и почувствовала сильную боль. Она упала на пол, а внук ушел в свою комнату.

Пришлось ехать в больницу. Там посмотрели – оказалось, перелом. Закрытый оскольчатый перелом правой плечевой кости в верхней трети со смещением костных отломков. Повреждение образовалось по механизму тупой травмы. По признаку опасности для жизни квалифицируется как причинившее тяжкий вред здоровью.

…Вернувшись домой из больницы, бабушка обнаружила внука спящим в своей комнате. Рядом с его диваном она нашла 3000 рублей.

По заявлению потерпевшей на место преступления выехала оперативная группа Войсковицкого отдела полиции. Сотрудники уголовного розыска осмотрели квартиру и забрали внука – Николая В. с собой. Доставленному в полицию гражданину В. оформили явку с повинной по его добровольному желанию. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ: нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью. Разбой.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, а также в ходе очной ставки с собственной бабушкой, Николай дал признательные показания. Он сознался, что в тот день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал у бабушки деньги в долг, но бабушка отказала. Тогда он выпотрошил ее сумку, забрал деньги, ударил бабушку по лицу, схватил ее за руку и дернул. Рука хрустнула. Он ушел в свою комнату, и куда дел похищенные деньги, не помнит. Пьяный был.

Гражданина В. арестовали – до суда.

…Оказавшись на скамье подсудимых, он свою вину признал полностью, согласился с обстоятельствами совершения преступления и от дачи подробных показаний отказался.

Суд счел, что вина подсудимого доказана материалами следствия. Действия подсудимого суд квалифицировал как разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. При назначении наказания были учтены все обстоятельства. У гражданина В. имеется малолетний ребенок. Он холост, трудоустроен, имеет положительные характеристики с работы и по месту жительства. Органами полиции характеризуется как лицо склонное к употреблению спиртных напитков.

Сестра подсудимого охарактеризовала брата как человека трудолюбивого, отзывчивого, доброго по характеру. По ее словам, бабушка простила внука, когда ей зачитали письмо, в котором Николай просил прощения за содеянное. А к моменту суда бабушка скончалась…

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие маленького ребенка и явку с повинной, полное признание вины и раскаяние. Однако было и отягчающее обстоятельство: предыдущие судимости Николая. Суд принял во внимание рецидив преступлений.

Николай В. был судим дважды. И оба раза за кражу. Первый раз в 2017-м: Гатчинский городской суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Спустя полгода суд заменил наказание на реальный срок – четыре месяца в колонии-поселении. В колонию Николай проследовал под конвоем.

После того, как вышел, ему дали еще девять месяцев – за кражу и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего. Он отбыл срок и в августе 2018-го был освобожден из мест лишения свободы.

…В итоге, с учетом всех обстоятельств суд счел необходимым назначить подсудимому за разбой наказание в виде реального лишения свободы, поскольку исправление и перевоспитание гражданина В. возможно только в условиях изоляции его от общества.

Гатчинский городской суд признал Николая В. виновным в совершении разбойного нападения на собственную бабушку и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Андрей Соколов