Чем опасны «внутренние» санкции?

В Гатчине прошло совместное заседание Совета директоров промышленных предприятий и Совета директоров предприятий агропромышленного комплекса Гатчинского района. Формат проведения заседания был задан самой повесткой дня, в которой главный вопрос - меры поддержки в условиях санкций.

Обсуждение текущей ситуации, в которой мы сейчас все живем и работаем, состоялось в формате открытого диалога с участием представителей областного правительства, районной администрации и 50 руководителей предприятий промышленности и сельского хозяйства. Заседание вели председатель Совета директоров промышленных предприятий Хачик Испирян и председатель Совета директоров АПК Александр Лебедев.

Открывая заседание, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила стабильное развитие экономического сектора.

- Доходов на текущую дату поступило больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но нужно быть объективными – мы первый квартал живем в тех инерционных процессах, которые были заложены в предыдущий период, - отметила Людмила Нещадим.

Далее речь шла о мерах, которые сегодня предлагаются на разных уровнях власти.

- Сейчас органами власти всех уровней формируется актуальный план мероприятий функционирования социально-экономического блока. В текущей ситуации очень важно найти, сформулировать и предложить к реализации те конкретные меры, которые обеспечат стабильное развитие экономики страны, региона и района и исполнение всех социальных обязательств, которые сегодня обозначило и федеральное правительство, и региональная власть, и муниципальная. Та динамика предложений и принятия решений, которая сегодня имеется на федеральном и региональном уровнях, дает нам возможность сориентироваться в текущей ситуации и сформулировать для себя алгоритм действий, который позволит обеспечить стабильное развитие каждого предприятия, будь то крупное промышленное, малое или среднее, предприниматель, самозанятый, сельхозпредприятие или фермер, - сказала Людмила Нещадим.

О первоочередных действиях по обеспечению устойчивого развития Ленинградской области в условиях внешнего санкционного давления рассказал первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков. Что касается региональной поддержки, то для предприятий готовят площадки для быстрого запуска производства, субсидирование аренды, займы на внедрение отечественного программного обеспечения, а также открытие единого окна по работе с обращениями по восьми проблемным направлениям - логистике, импорту сырья и комплектующих, экспорту, таможне и другим. В качестве федеральной поддержки названы: отмена всех проверок, кроме плановых, льготное кредитование на фонд оплаты труда и оборотные средства.

Руководители гатчинских предприятий, используя возможность прямого контакта, задали массу вопросов, большинство из которых касалось самой возможности воспользоваться мерами поддержки.

Так, к примеру, генеральный директор ООО «Опытный завод строительных конструкций» Петр Кулешов, обратил внимание, что сегодня в региональных мерах поддержки четко определены понятия средний и малый бизнес и системообразующее предприятие. Расположенный в Промзоне Гатчины «Опытный завод строительных конструкций» не подходит ни под один из этих критериев. Прозвучало предложение пересмотреть критерии для попадания ООО «Опытный завод строительных конструкций» в число системообразующих предприятий Ленобласти.

- Сегодня мое предприятие соответствует критериям крупных предприятий России, потому что мы являемся исполнителями по Гособоронзаказу первого уровня, а также соответствуем по выручке и количеству работающих сотрудников. Мы подали заявление в Минпромторг, но там срок ответа на заявление 30 дней. Это вызывает очень большое волнение, - сказал руководитель предприятия.

Людмила Нещадим пояснила участникам заседания, что администрация Гатчинского района уже направила список из порядка 20 предприятий, для которых важно изменить критерий отбора.

- Гатчинский район очень заинтересован в положительном решении по каждому предприятию. Весь вопрос в оперативности. Мы ждем обратную связь, где будет изложена позиция федерального и регионального уровней, - сказала Людмила Нещадим.

Ряд уточняющих вопросов касался конкретного алгоритма - как воспользоваться мерами поддержки по предоставлению земельных участков, субсидированию аренды и займам, в том числе на стадии проектирования.

- Обращайтесь, предлагайте - будем рассматривать! – откликнулась региональная власть.

- Если у кого-то есть необходимость продления действующих договор аренды земельных участков на территории Гатчинского района, пишите заявление, договор будет продлен на три года, - добавил заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков.

Руководители предприятий задавали вопросы не только о поддержке со стороны власти и новых возможностях, которые открывает создавшаяся ситуация, но и о поведении отдельных российских предпринимателей в условиях внешних антироссийских санкций.

Генеральный директор ООО «Гатчинская Гольф-деревня» Наталья Осетрова привела примеры необоснованного накручивания цен на внутренний продукт, сговора, спекуляции на рынке строительных товаров, которые устраивают поставщики и партнеры по бизнесу внутри России.

- У правительства тоже есть такая статистика, - отметила Наталья Осетрова. - Мне бы хотелось понять, как правительство работает в этом направлении. С одной стороны, вы должны поддерживать предпринимателей, а с другой стороны - контролировать. Мы не понимаем, почему это происходит – фанера тоже дерево. Как может в три раза за три месяца, без каких либо видимых изменений, подорожать внутренний продукт!

По ее мнению, санкции западных стран хоть и тяжелы, но с ними можно справиться. Не менее опасны «внутренние» санкции, которые накладывают друг на друга сами российские предприниматели, обогащаясь в момент кризиса и не задумываясь о том, как это потом скажется на всей экономике страны.

Первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков согласился, что это недопустимо. Он сообщил, что областное правительство оказывает самое серьезное внимание этой проблеме, ведется прием обращений и соответствующее реагирование.

На повестке дня стоял и еще один злободневный вопрос – кадровый. О состоянии рынка труда в Гатчинском районе и мероприятиях, предлагаемых работодателям службой занятости населения, рассказала директор Гатчинского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Елена Крылова. Что касается уровня безработицы, то по данным службы занятости населения, в Гатчинском районе самый низкий показатель в Ленинградской области – 0,16%.

На сегодня в Ленинградской области разработан целый комплекс мер поддержки предприятий АПК, который постоянно дополняется. В ходе заседания выступил директор Агентства по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области Евгений Курц. Он рассказал, какая помощь будет оказана сельскому хозяйству. О подготовке к весенне-полевым работам в Гатчинском районе доложила начальник отдела по агропромышленному комплексу Гатчинского района Елена Ильясова.

Также обсуждалась кандидатура на присвоение звания «Почетный гражданин города Гатчины». Руководители гатчинских предприятий решили ходатайствовать о присвоении этого высокого звания губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

Татьяна Можаева