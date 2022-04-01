Фестиваль-конкурс «Когда душа поёт!» проводится при поддержке Законодательного собрания Ленинградской области и Ленинградского Дома народного творчества. В 2022 году он проходил 13 марта в деревне Агалатово Всеволожского района. На этот раз фестиваль был посвящен Году культурного наследия народов России и проходил в дистанционном формате по видеозаписям.

Участие в конкурсе-фестивале приняли 42 коллектива из разных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Достойных результатов добились участники сразу трех хоров Гатчинского Дома культуры.

Дипломы лауреатов II степени были присуждены академическому хору ветеранов войны и труда (руководитель Софья Левицкая, концертмейстер Елена Веселова), женскому академическому хору «Акварель» (руководитель Ирина Городилова, концертмейстер Виталий Хабалаев) и хору русской песни «Гатчанка» (руководитель Александр Коваленко, концертмейстер Пётр Шалашов).

Еще один диплом лауреата второй степени привез в Гатчинский район народный самодеятельный коллектив «Ансамбль русской песни «Любава» из Новосветского культурно-досугового центра «Лидер» (руководитель – Ирина Сергеева, концертмейстер – Александр Волошанюк).