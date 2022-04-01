Новый газопровод в Большом Рейзино
В Ленинградской области завершено строительство межпоселкового га-зопровода в Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
Новый газопровод протяженностью 3 километра соединил деревню Большое Рейзино с поселком Мыза-Ивановка Гатчинского района. Объект построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 — 2025 годы. Работы проведены компанией «Газпром газораспределение Ленинградская область».
После того, как будут построены распределительные газопроводы по поселку, подключить газ смогут жители 378 домовладений. Также появится возможность перевести на газ котельную поселка Мыза-Ивановка.
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