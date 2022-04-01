Новый газопровод в Большом Рейзино

На восемь с половиной лет отправился в колонию житель Гатчинского района – за разбой в отношении собственной бабушки. Участь осужденного отягчили предыдущие судимости за воровство. Пьяный внук отнял у бабушки деньги и сломал ей руку. В тот же год бабушка умерла, успев заочно простить его. Внук сел всерьез и надолго.