Общественникам вручили удостоверения

Заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова поблагодарил общественников за работу и обсудила с ними планы на текущий год по ключевым направлениям.

Многие из членов Общественной палаты третьего созыва уже знакомы гатчинцам благодаря активному участию в жизни города и района и организации социально-значимых мероприятий. Это краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, преподаватель Николай Жиганов, руководитель проекта «Крышечки ДоброТы» Инга Тюкавина, председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева, председатель Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойко и другие общественники.

Удостоверения членам палаты вручала председатель Общественной палаты Гатчинского района Елена Вахрина.

Татьяна Можаева