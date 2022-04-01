В деревне Большево на пожаре погиб мужчина

23 марта в садоводстве «Глобус» массива «Красницы» в результате неисправности печной трубы в частной бане выгорело чердачное помещение на площади 10 кв. метров. Возгорание ликвидировано до приезда спасателей местным населением с помощью подручных средств.

24 марта в деревне Большево сгорел частный жилой дом с пристройкой. В результате пожара пострадала хозяйка дома 1951 года рождения, которая с ожогами рук и отравлением угарным газом доставлена в Гатчинскую КМБ. В ходе проливки и разборки строительных конструкций был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины 1946 года рождения. Проводится проверка.

В тот же день в посёлке Тайцы в результате замыкания электропроводки сгорела строительная бытовка. А в Гатчине частично выгорела квартира в многоквартирном жилом доме. Пожар обнаружил подросток, который зашел в комнату и увидел, что горит потолок. Огонь перекинулся на чердачные перекрытия и кровлю. Прибывшие пожарные эвакуировали жителей по маршевой лестнице. Причиной пожара стало замыкание электропроводов люстры.

25 марта в посёлке Елизаветино сгорели три рядом стоящих гаража, в двух из них сгорели легковые автомобили. Проводится проверка.

26 марта в деревне Большое Рейзино сгорел частный жилой дом. Проводится проверка.

В ночь с 26 на 27 марта в посёлке Тайцы сгорел частный дом, на соседнем участке сгорел автомобиль «Лада Приора», пострадал дом. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

ОНДиПР Гатчинского района