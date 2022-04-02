Гатчинский герой в немецкой земле: поисковики нашли ещё одно захоронение

…Большая семья Петровых по-прежнему живет в Жабино и чтит память своего героя. Родные знают историю его подвига и гибели, бережно хранят письма с фронта, но до сих пор у них не было информации, где он похоронен. Благодаря студентам-волонтерам Московского авиационного института спустя 77 лет родственники узнали и даже увидели на видеозаписи братскую могилу, в которой покоится их герой на кладбище советских воинов в городе Луккенвальде в земле Бранденбург.

22-го марта состоялась передача копий архивных документов семье бойца. В культурно-досуговом центре в деревне Жабино Сяськелевского поселения собрались родственники героя, представители Ленинградского отделения общероссийского движения «Народный фронт», руководство сяськелевской администрации, депутаты.

Руководитель исполкома регионального отделения «Народного фронта» в Ленинградской области Галина Синкевич рассказала предысторию:

- К нам обратились студенты Московского авиационного института – с просьбой найти родственников гатчинского бойца, захороненного в Германии. И мы нашли родных очень быстро – при помощи депутата Законодательного собрания Ленобласти Сергея Коняева и администрации Сяськелевского поселения. Эта история всех глубоко тронула, буквально задела за живое, и нам оказали всемерное содействие. Мы не знали, каков будет результат наших усилий. Все, что у нас было – это фамилия, имя, отчество и место рождения бойца – деревня Жабино. Но все получилось. Родные моментально откликнулись. Они свято берегут память о своем герое, из поколения в поколение передают его историю.

Родственники Николая Петрова знали, что он погиб за восемь дней до окончания войны – в Германии, на подступах к Берлину. На встрече с представителями «Народного фронта» и депутатами им вручили копии архивных документов: наградного листа, выписки из журнала боевых действий – описание его подвига при переправе через Вислу, за который он получил орден Красной Звезды в 1944 году. И копию выписки из журнала боевых действий на 1 мая 1945 года, когда он погиб. Момент гибели в журнале не описан, но, как следует из документов, погиб Николай Петров прямо в бою. Бойцу было всего двадцать лет. Из потомков у него остались только племянники и племянницы – дети его родных братьев и сестер.

Людмила Анатольевна Лязева, урожденная Петрова – дочь родного брата погибшего бойца, поделилась своими чувствами:

- Я испытываю и радость, и горечь. Низкий поклон ребятам – студентам Московского авиационного института, которые нашли это захоронение. Мы знали о дяде Коле все. Бабушке пришла похоронка, что он погиб первого мая 1945 года. Через некоторое время к нам в деревню приехал его друг, с которым они вместе воевали. Он рассказал, что был очень тяжелый бой. Командиров убило, и дядя Коля – младший сержант – принял командование. Он был ранен в ногу, товарищ стал выносить его на себе, но Николай получил смертельное ранение в голову. Так он погиб за восемь дней до победы. …Раньше мы каждое первое мая собирались у бабушки всей семьей, и майский праздник был всегда со слезами на глазах.

На встрече в Жабинском КДЦ установили видеосвязь с руководителем поисковой группы Военного учебного центра при МАИ, полковником запаса Александром Грибовским. Он рассказал, как велись поиски, и все, что известно поисковикам о подвиге и гибели гатчинского героя.

- На сегодняшний день еще более миллиона наших солдат и офицеров числятся на воинских захоронениях как неизвестные, – поделился Александр Брониславович. – Наша поисковая работа стала возможной, так как многие архивы Министерства обороны есть в электронном виде: «Память народа», обобщенный банк данных «Мемориал». Используя эти информационные ресурсы, мы со студентами занимаемся установлением бойцов, числящихся как неизвестные, и родственники даже не знают, где они похоронены.

Александр Грибовский рассказал, что в районе Луккенвальде велись сильные бои. Город освободили в 20-х числах апреля. 16-я штурмовая инженерно-саперная бригада была придана 1 Украинскому фронту. 1 мая они оказались около Луккенвальде. В это время как раз большая группа вермахта выбиралась из окружения. А солдаты, сержанты и офицеры 16-й бригады наводили переправу. Произошел ожесточенный бой. Николай Петров тоже участвовал в этом бою. Изначально он был внесен в донесение о безвозвратных потерях. Место гибели – Луккенвальде, земля Бранденбург.

- В этом населенном пункте есть четыре воинских захоронения, – говорит Александр Брониславович. – В 2014 году, когда наше посольство обратилось в органы земли Бранденбург, чтобы увековечить имена солдат, которые не внесены в список, немцы ответили: на этом воинском захоронении – только 33 неизвестных. А сотрудники посольства нашли более 70 человек. Немцы согласились увековечить имена 33-х бойцов, остальных отказались. Дело в том, что согласно межправительственному соглашению, они должны были устанавливать надгробия с именами погибших за свой счет. И тогда российское посольство пошло на следующий шаг: выделило деньги на всех, кого нашли – более 70 человек. Так имя Николая Петрова было выбито на одной из мемориальных плит на захоронении советских воинов в Германии. Мы написали письмо в посольство РФ, чтобы они обратились к бургомистру Луккенвальде, и Николая Андреевича внесли в список захороненных там на Фриденс штрассе. Тогда его данные будут размещены в ОБД «Мемориал».

Студенты МАИ продолжают эту работу. Мы сейчас занимаемся воинским захоронением в Германии, где захоронено больше 200 солдат и офицеров, но ни одной мемориальной плиты, ни одной фамилии.

В завершение встречи была продемонстрирована видеозапись, сделанная на захоронении советских воинов в немецком городе Луккенвальде. Там, среди других имен на мемориальных плитах, установленных Российским посольством, высечено имя Николая Андреевича Петрова – уроженца гатчинской земли. Дата гибели этих бойцов – 1 мая 1945 года.

…На пожелтевшем наградном листе из архива с прыгающими полустертыми машинописными буквами можно разобрать описание подвига:

«В ночь на 31.07.44 м. сержант Петров в составе понтонного расчета производил переправу стрелков, форсирующих р. Висла в районе Копец. Сделав три успешных рейда, 4 человека из расчета понтона вынуждены были остаться на берегу противника, так как прямым попаданием мины был потоплен понтон и выведен из строя остальной состав расчета. Оставшиеся 4 человека, в том числе м. сержант Петров, немедленно присоединились к группе стрелков, с боем расширявших захваченный плацдарм, и вместе с ними Петров участвовал в отражении шести контратак противника и только на следующую ночь смог переплыть обратно и явиться в роту с тем, чтобы сразу же приступить к работе на паромах, перевозивших артиллерию.

Командир стрелкового батальона, отражавшего контратаки, отметил отважные действия м. сержанта Петрова с ходатайством о представлении его к правительственной награде».

Командир отделения 77 отдельного штурмового инженерно-саперного батальона младший сержант Николай Петров был представлен к награждению орденом Красной Звезды. В 18 лет он пошел на фронт, в 19 – стал героем, в 20 – погиб. Под его началом воевали взрослые опытные солдаты. Там, в немецком Луккенвальде, целое кладбище русских бойцов. Они не дожили до победы всего восемь дней…

Семья Николая Андреевича Петрова теперь знает, где покоится их герой. Может быть, когда-нибудь его внучатым и правнучатым племянникам удастся приехать в Бранденбург и поклониться его могиле. Студенты МАИ продолжают свою работу. Чтобы и другие семьи знали…

Екатерина Дзюба

Фото ОНФ Ленобласти