Здравствуй, Книжкина неделя!

Традиция отмечать во время весенних каникул Книжкины именины насчитывает уже без малого восемьдесят лет. «Книжкина неделя» — это праздник для всех, кто влюблен в книгу, это время веселых приключений, новых литературных открытий и встреч с интересными людьми!

«Книжкина неделя» в библиотеке им. Пушкина открылась 28 марта праздником «Здравствуй, Книга!» В этот день здесь работали две площадки. Программа «Друг познается…» включила нравственные диалоги у книжной выставки о друзьях и дружбе. Во время еще одной программы - «Вдохновляем на чтение!» - ребят познакомили с новинками современной подростковой литературы в рамках проекта «Книга и молодежь – даешь встречное движение».

В этом году Неделя детской книги была посвящена 140-летию со дня рождения одного из самых любимых детских писателей — К. Чуковского. 29 марта в библиотеке им. А.С. Пушкина прошла познавательно-игровая программа для самых маленьких «В гостях у дедушки Корнея» из цикла «Писатели-юбиляры». В этот же день здесь встретились ребята постарше — подискутировать о героях современных произведений для подростков в рамках программы «Герои нашего времени».

Так уж повелось, что Неделя детской книги — праздник, который приходит к нам с весной. А к весне у всех славянских народов всегда было особенное отношение. 30 марта сотрудники библиотеки провели для ребят разных возрастов познавательно-игровую программу «Как встречали весну наши предки славяне», приурочив ее к Году культурного наследия народов России.

Но сначала заведующая детским абонементом Ольга Пугач поговорила с ребятами о том, как весну встречает сама природа — о постепенном пробуждении растений, о первых перелетных птицах, о лесных обитателях, которых спали всю зиму. Дети прослушали голоса весенних птиц и даже попробовали их повторить.

О том, как готовились к весне наши предки, о древних весенних обрядах и обычаях, многие из которых сохранились до сих пор, рассказала детям сотрудник библиотеки Татьяна Арсентьева.

Оказывается, в Древней Руси весну встречали трижды. Первый раз — 14 марта, в день Евдокии Свистуньи и Авдотьи Весновки. По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта, то есть на самое начало весны. Этот праздник на Руси отмечали весело и торжественно. На Евдокию женщины, девушки и дети выходили на высокий берег реки, залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели, зазывая весну.

К первым весенним праздникам деревенские жители делали свистульки, гуделки и обереги, среди которых были и куклы-мотанки. Всем нам хорошо знакомы парные куклы-мартинички, которые символизируют зиму и весну. Такие куклы женщины развешивали на деревьях в саду, чтобы поторопить весну. Кстати, в библиотеке им. Пушкина в марте проходили мастер-классы по изготовлению таких куколок, в которых принимали участие целые семьи.

Второй раз весну встречали 22 марта (9 марта по старому стилю), в день весеннего равноденствия. Этот праздник назывался Сороки или Жаворонки. Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними летят и другие перелетные птицы. Говорили: жаворонок за собой сорок птиц привел. На Жаворонков было принято печь из теста птичек. В такую выпечку прятали разные предметы, по которым предсказывали будущее. У этого праздника был еще один важный смысл — с этого дня начинались полевые работы.

Третий весенний праздник — Благовещеньев день, или Благовещенье — приходился на 7 апреля (25 марта по старому стилю). Этот день считался переломным в году: говорили, что на Благовещенье «весна зиму поборола». Благовещенье знаменует начало летнего полугодия, пробуждение земли от зимнего сна. В этот день, по народным верованиям, выходят из земли все укрывшиеся на зиму обитатели — змеи, лягушки, насекомые.

К этому дню тоже пекли жаворонков и выпускали на волю живых птиц. Дети качались на качелях, «раскачивая» зиму, пели обрядовые песни-веснянки, которые должны были приблизить весну.

На Благовещенье весна закликалась в третий и в последний раз. Юные гости библиотеки прослушали несколько древних обрядовых песен-закличек и даже разучили все вместе одну из них — обращение к солнцу. Встреча закончилась еще одним древним славянским обрядом — хороводом, которому не помешало даже небольшое пространство детского абонемента.

Завершилась Неделя детской книги в библиотеке им. А.С. Пушкина 1 апреля. В этот день в библиотеке прошла творческая встреча с детским писателем Дарьей Петровой, которая уверена, что чтение — это счастье. И действительно, книга — главный помощник на пути познания в жизни каждого человека. Это источник знаний, становления лучших черт характера, мудрости. В книге можно найти ответы на любые вопросы.

Юлия Лысанюк