Дороги после зимы проверят

В общей сложности в течение всего апреля предстоит проверить около 60 участков магистралей почти во всех районах Ленинградской области.

«На каждый ремонт дороги есть гарантия, которую несет подрядная организация. Она составляет минимум пять лет. За качество работ нужно отвечать, поэтому мы будем требовать устранять обнаруженные дефекты», — пояснил председатель регионального дорожного комитета Денис Седов.

Глава ведомства также добавил, что комитет и «Ленавтодор» внимательно отслеживают обращения жителей в социальных сетях. Писать о дефектах дорожного покрытия на региональных трассах можно и нужно в официальный канал в телеграмме и группу ВК.

Напомним, в этом году в Ленинградской области в рамках дорожного нацпроекта планируется обновить 150 километров трасс. Среди них — наиболее востребованные адреса: Красносельское шоссе от Гатчины до Павловска, подъезд к Коккорево, участок дороги от Сертолово к Агалатово, подъезд к Шлиссельбургу и много других.